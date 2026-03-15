Neste domingo (15)

Inmet emite dois novos alertas de chuvas intensas para o ES

Um dos avisos, de perigo (segundo na escala de risco, na cor laranja), é válido para 18 cidades capixabas, até as 23h59 deste domingo (15)

Publicado em 15 de março de 2026 às 09:26

Inmet emitiu dois novos alertas de chuva para o Espírito Santo Crédito: Inmet/Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo. Um dos alertas, de perigo (segundo na escala de risco, na cor laranja), é válido para 18 cidades capixabas, até as 23h59 deste domingo (15).

São abrangidos os seguintes municípios:

Água Doce do Norte

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Conceição da Barra

Ecoporanga

Jaguaré

Linhares

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

São Gabriel da Palha

São Mateus

Sooretama

Vila Pavão

Vila Valério

Nesses locais, há risco de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm até o final do dia, com ventos intensos, de até 100 quilômetros por horas. Diante disso, também há chance de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Um segundo aviso, de perigo potencial (cor amarela) foi emitido para todo o Estado. O Inmet alerta que há possibilidade de chover até 30 mm por hora, ou até 50 mm ao longo do dia, com ventos de até 60 quilômetros por hora.

O Instituto destaca que, em caso de busca por mais informações ou situações de perigo, a população pode acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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