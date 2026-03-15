Inmet emite dois novos alertas de chuvas intensas para o ES

Publicado em 15 de março de 2026 às 09:26
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo. Um dos alertas, de perigo (segundo na escala de risco, na cor laranja), é válido para 18 cidades capixabas, até as 23h59 deste domingo (15).
São abrangidos os seguintes municípios:
Nesses locais, há risco de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm até o final do dia, com ventos intensos, de até 100 quilômetros por horas. Diante disso, também há chance de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Um segundo aviso, de perigo potencial (cor amarela) foi emitido para todo o Estado. O Inmet alerta que há possibilidade de chover até 30 mm por hora, ou até 50 mm ao longo do dia, com ventos de até 60 quilômetros por hora.
O Instituto destaca que, em caso de busca por mais informações ou situações de perigo, a população pode acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
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