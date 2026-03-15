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Inmet emite dois novos alertas de chuvas intensas para o ES

Inmet emite dois novos alertas de chuvas intensas para o ES

Um dos avisos, de perigo (segundo na escala de risco, na cor laranja), é válido para 18 cidades capixabas, até as 23h59 deste domingo (15)

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de março de 2026 às 09:26

Inmet emitiu dois novos alertas de chuva para o Espírito Santo
Inmet emitiu dois novos alertas de chuva para o Espírito Santo Crédito: Inmet/Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo. Um dos alertas, de perigo (segundo na escala de risco, na cor laranja), é válido para 18 cidades capixabas, até as 23h59 deste domingo (15).

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São abrangidos os seguintes municípios:

  • Água Doce do Norte
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Jaguaré
  • Linhares
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • Sooretama
  • Vila Pavão
  • Vila Valério

Nesses locais, há risco de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm até o final do dia, com ventos intensos, de até 100 quilômetros por horas. Diante disso, também há chance de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Um segundo aviso, de perigo potencial (cor amarela) foi emitido para todo o Estado. O Inmet alerta que há possibilidade de chover até 30 mm por hora, ou até 50 mm ao longo do dia, com ventos de até 60 quilômetros por hora.

O Instituto destaca que, em caso de busca por mais informações ou situações de perigo, a população pode acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja de forma descomplicada como funciona a medição e o que se deve levar em conta para avaliar os impactos na rotina

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