Leonel Ximenes
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O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

A preocupante faixa etária das vítimas de trânsito do ES

Causas mais comuns das mortes envolvendo pessoas com 55 anos ou mais são colisões e atropelamentos

Vitória
Publicado em 15/03/2026 às 03h11
Ambulâncias do Samu 192 que são acionadas para socorrer feridos em acidentes de trânsito
Ambulâncias do Samu 192 que são acionadas para socorrer feridos em acidentes de trânsito. Crédito: Hélio Filho/Secom

Dados do Observatório de Segurança Pública do Estado revelam que, de janeiro até o dia 10 de março, 170 pessoas morreram nas vias públicas capixabas. Entre os números, chama atenção um grupo etário que vem sendo mais afetado.

De acordo com o levantamento, 47 vítimas tinham 55 anos ou mais. O número representa quase um terço dos registros no período. Para o especialista em segurança pública e em Direito de Trânsito Fábio Marçal, o dado acende um sinal de alerta.

“Inegavelmente, a faixa etária de adultos entre 35 e 44 anos ainda é a mais numerosa, com 33 casos, se considerado um intervalo menor de faixa etária. No entanto, quando observamos pessoas mais maduras morrendo em quantidade significativa, é preciso analisar com atenção o que está acontecendo e promover ações que contribuam para preservar essas vidas”, destacou.

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Segundo as informações do Observatório, as causas mais comuns das mortes envolvendo pessoas com 55 anos ou mais são colisões e atropelamentos.

“As colisões aparecem como a principal causa dos sinistros, podendo ocorrer em razão de problemas nas vias, imprudência ou outras circunstâncias. Já o atropelamento, em muitos casos, envolve situações em que o pedestre nem sequer tem responsabilidade. Trata-se de alguém que saiu para exercer o direito de ir e vir, mas não conseguiu retornar em decorrência da conduta irregular de um motorista”, explicou.

Marçal também chama atenção para a necessidade de cidades mais inclusivas. “O país está envelhecendo, e isso exige planejamento urbano mais atento à inclusão. Caminhar precisa ser uma atividade segura, benéfica para a saúde e para a mobilidade urbana. Além disso, é fundamental garantir o cumprimento da legislação para que ninguém fique impune em casos de delitos dolosos no trânsito.”

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