Inmet renova alerta de chuvas intensas para duas regiões do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta amarelo de chuvas intensas para 13 municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo. O aviso começou na manhã desta terça-feira (17) e segue até 23h59 de quarta-feira (18).

A empresa de meteorologia informou que as cidades sob alerta podem ser afetadas com chuvas de 20 a 30 milímetros (mm) por hora ou 50 mm durante o dia. Os ventos devem ficar de 40 a 60 quilômetros por hora. Nas regiões, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja a lista dos municípios abaixo: