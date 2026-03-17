A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Inmet renova alerta de chuvas intensas para duas regiões do ES

Publicado em 17/03/2026 às 14h50
Inmet renova alerta de nível amarelo para Norte e Noroeste do Espírito Santo nesta terça-feira (17)
As cidades situadas no extremo Norte e Noroeste do Estado podem sofrer pancadas de chuva de até 50 mm Crédito: Reprodução | Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta amarelo de chuvas intensas para 13 municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo. O aviso começou na manhã desta terça-feira (17) e segue até 23h59 de quarta-feira (18).

A empresa de meteorologia informou que as cidades sob alerta podem ser afetadas com chuvas de 20 a 30 milímetros (mm) por hora ou 50 mm durante o dia. Os ventos devem ficar de 40 a 60 quilômetros por hora. Nas regiões, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja a lista dos municípios abaixo: 

  • Água Doce do Norte
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Mantenópolis
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • São Mateus
Publicidade