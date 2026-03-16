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Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para o Norte e Noroeste do ES

Publicado em 16/03/2026 às 10h39

Cidades das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo receberam, nesta segunda-feira (16), dois alertas de chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os avisos são válidos até o fim do dia.

O primeiro alerta é de nível amarelo, considerado o mais brando, e começou à meia-noite. Ele prevê acumulado de chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Ao todo, 13 municípios receberam o aviso:

  1. Água Doce do Norte
  2. Barra de São Francisco
  3. Boa Esperança
  4. Conceição da Barra
  5. Ecoporanga
  6. Montanha
  7. Mucurici
  8. Nova Venécia
  9. Pedro Canário
  10. Pinheiros
  11. Ponto Belo
  12. São Mateus
  13. Vila Pavão

Já o segundo alerta é de nível laranja, que indica maior grau de severidade. O aviso começou às 8h50 e prevê chuva de até 100 milímetros por dia, com ventos entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos. Os municípios afetados pelo aviso são:

  1. Boa Esperança
  2. Conceição da Barra
  3. Ecoporanga
  4. Montanha
  5. Mucurici
  6. Nova Venécia
  7. Pedro Canário
  8. Pinheiros
  9. Ponto Belo
  10. São Mateus
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