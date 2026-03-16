Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para o Norte e Noroeste do ES

Cidades das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo receberam, nesta segunda-feira (16), dois alertas de chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os avisos são válidos até o fim do dia.

O primeiro alerta é de nível amarelo, considerado o mais brando, e começou à meia-noite. Ele prevê acumulado de chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Ao todo, 13 municípios receberam o aviso:

Água Doce do Norte Barra de São Francisco Boa Esperança Conceição da Barra Ecoporanga Montanha Mucurici Nova Venécia Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo São Mateus Vila Pavão

Já o segundo alerta é de nível laranja, que indica maior grau de severidade. O aviso começou às 8h50 e prevê chuva de até 100 milímetros por dia, com ventos entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos. Os municípios afetados pelo aviso são: