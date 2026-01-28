Ciclone favorece novo episódio de ZCAS e pode causar chuva no ES

Um ciclone que começa a se formar a partir de sexta-feira (30) no litoral da Região Sudeste do Brasil deve provocar mais chuva no Espírito Santo na primeira semana de fevereiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ).

A instabilidade deve atingir principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais, mas a atuação persistente do fenômeno favorece a formação de um canal de umidade entre o Espírito Santo e Mato Grosso, o que pode configurar um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Caso se confirme, esta poderá ser a terceira ZCAS registrada no estado somente neste ano. Os episódios anteriores provocaram chuvas persistentes na primeira semana de janeiro e a partir do dia 19, causando alagamentos, deslizamentos e deixando moradores fora de casa.