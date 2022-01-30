'Neblina' aparece do nada e encobre o céu da Grande Vitória

Vários registros mostram a densa camada sobre praias de Vitória e Vila Velha, chegando a encobrir até o Convento da Penha na manhã deste domingo (30)

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 11:00

Larissa Avilez

Neblina pode ser vista de vários pontos da Grande Vitória neste domingo (30) Crédito: Fernando Madeira
Moradores da Grande Vitória se depararam com uma cena inusitada na manhã deste domingo (30): ao olhar para o horizonte, a paisagem estava encoberta por uma densa camada de neblina. Em alguns vídeos feitos em Vitória e Vila Velha fica difícil até de ver o mar. Em outras fotos, o Convento da Penha parece ter desaparecido. Veja:

Neblina que surgiu na Grande Vitória neste domingo (30)

Para explicar o surgimento da neblina, a reportagem de A Gazeta procurou o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O meteorologista Hugo Ramos explicou que o fenômeno se dissipa à medida que a temperatura aumenta e pode anteceder a chegada de uma frente fria.
"Ele é provocado por causa da formação de uma camada de inversão térmica (ar mais frio embaixo) que aprisiona a umidade da atmosfera. Aqui isso ocorre quando o vento sopra fraco, trazendo umidade marítima, e esbarra contra o 'pé da serra', sendo forçado a subir e formando nuvens baixas", detalhou. 
Se na "vida real" a força da neblina chamou atenção, é claro que o assunto também repercutiu nas redes sociais. Internautas registraram a neblina por vários pontos da Região Metropolitana, como Praia da CostaMorro do Moreno e Terceira Ponte. Confira:
No decorrer da manhã, a neblina foi sumindo e as paisagens voltando ao normal.

