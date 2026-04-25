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Renata Rasseli

CBN Vitória celebra 30 anos com "Fim de Expediente ao vivo e coquetel para convidados

A festa foi nesta sexta-feira (24), na Rede Gazeta, em Vitória

Publicado em 25 de Abril de 2026 às 07:11

Publicado em 

25 abr 2026 às 07:11
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aniversário de 30 anos da CBN Vitória
Café Lindenberg, Rusty Marcellini, Teco Medina, José Godoy, Marcello Moraes, Milton Jung e Dan Stulbach: noite de parabéns para a CBN Vitória! Arthur Louzada

Com direito a bolo e "parabéns pra você", a CBN Vitória celebrou 30 anos em evento, que reuniu convidados, parceiros e profissionais da emissora em uma programação que resgata a trajetória da rádio ao longo de três décadas.


O encontro foi nesta sexta-feira (24), na Rede Gazeta, em Vitória, com recepção no auditório e cerimônia conduzida pela jornalista Fernanda Queiroz. O destaque da noite foi a transmissão do programa “Fim de Expediente” ao vivo de Vitória para todo o Brasil. Teco Medina, José Godoy e Dan Stulbach entrevistaram o jornalista Milton Jung, âncora do Jornal da CBN, e o colunista de gastronomia Rusty Marcellini. 


Como parte da celebração, Milton Jung também transmitiu ao vivo do Jornal da CBN diretamente do local, na manhã do dia 24, ampliando a visibilidade do aniversário da emissora em todo o país.


 O evento foi encerrado com  coquetel para os convidados.  Com 30 anos de história, a CBN se consolidou como uma das principais redes de rádio jornalística do país, com cobertura nacional e foco em informação em tempo real. Veja as fotos de Arthur Louzada. 

Veja Também 

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória

CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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