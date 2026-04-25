CBN Vitória celebra 30 anos com "Fim de Expediente ao vivo e coquetel para convidados

Com direito a bolo e "parabéns pra você", a CBN Vitória celebrou 30 anos em evento, que reuniu convidados, parceiros e profissionais da emissora em uma programação que resgata a trajetória da rádio ao longo de três décadas.





O encontro foi nesta sexta-feira (24), na Rede Gazeta, em Vitória, com recepção no auditório e cerimônia conduzida pela jornalista Fernanda Queiroz. O destaque da noite foi a transmissão do programa “Fim de Expediente” ao vivo de Vitória para todo o Brasil. Teco Medina, José Godoy e Dan Stulbach entrevistaram o jornalista Milton Jung, âncora do Jornal da CBN, e o colunista de gastronomia Rusty Marcellini.





Como parte da celebração, Milton Jung também transmitiu ao vivo do Jornal da CBN diretamente do local, na manhã do dia 24, ampliando a visibilidade do aniversário da emissora em todo o país.





O evento foi encerrado com coquetel para os convidados. Com 30 anos de história, a CBN se consolidou como uma das principais redes de rádio jornalística do país, com cobertura nacional e foco em informação em tempo real. Veja as fotos de Arthur Louzada.