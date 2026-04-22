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Renata Rasseli

CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta

Entre os destaques da agenda festiva está a edição especial do consagrado programa Fim de Expediente, marcada para o próximo dia 24, em Vitória.

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 03:45

Publicado em 

22 abr 2026 às 03:45
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória Ricardo Medeiros
No embalo das comemorações de três décadas no ar, a CBN Vitória prepara uma agenda especial para celebrar seus 30 anos de história no próximo dia 30 de abril. Referência em jornalismo e prestação de serviço no Espírito Santo, a emissora da frequência 95,2 FM aposta em uma programação multiplataforma, reunindo conteúdos especiais, ações editoriais e integração com eventos da Rede Gazeta.

Entre os destaques da agenda festiva está a edição especial do consagrado programa Fim de Expediente, marcada para o próximo dia 24, em Vitória. Os convidados do trio -  Dan Stulbach,  José Godoy e Teco Medina - são Milton Jung (âncora do Jornal da CBN) e Rusty Marcellini (comentarista de Gastronomia do CBN Sabores). 


Já no aniversário oficial da rádio, em 30 de abril, o programa CBN Vitória, comandado pela jornalista Fernanda Queiroz, ganha formato comemorativo com a participação de ouvintes diretamente do estúdio.


A celebração também chega ao ambiente digital. Nas semanas seguintes, comentaristas e apresentadores estrelam uma série de conteúdos no Instagram, resgatando memórias da emissora e reforçando a conexão construída com gerações de ouvintes capixabas. Para marcar a data, a marca da rádio lança ainda um selo exclusivo de 30 anos, que circulará nas redes sociais, na programação da TV Gazeta e nos canais digitais de A Gazeta e da própria emissora.

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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