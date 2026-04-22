CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta

No embalo das comemorações de três décadas no ar, a CBN Vitória prepara uma agenda especial para celebrar seus 30 anos de história no próximo dia 30 de abril. Referência em jornalismo e prestação de serviço no Espírito Santo, a emissora da frequência 95,2 FM aposta em uma programação multiplataforma, reunindo conteúdos especiais, ações editoriais e integração com eventos da Rede Gazeta.





Entre os destaques da agenda festiva está a edição especial do consagrado programa Fim de Expediente, marcada para o próximo dia 24, em Vitória. Os convidados do trio - Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina - são Milton Jung (âncora do Jornal da CBN) e Rusty Marcellini (comentarista de Gastronomia do CBN Sabores).









Já no aniversário oficial da rádio, em 30 de abril, o programa CBN Vitória, comandado pela jornalista Fernanda Queiroz, ganha formato comemorativo com a participação de ouvintes diretamente do estúdio.









A celebração também chega ao ambiente digital. Nas semanas seguintes, comentaristas e apresentadores estrelam uma série de conteúdos no Instagram, resgatando memórias da emissora e reforçando a conexão construída com gerações de ouvintes capixabas. Para marcar a data, a marca da rádio lança ainda um selo exclusivo de 30 anos, que circulará nas redes sociais, na programação da TV Gazeta e nos canais digitais de A Gazeta e da própria emissora.