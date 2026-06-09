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Casa invadida

Mulher e filhas de 3 e 6 anos são feitas reféns durante roubo em Iconha

Bandidos levaram aparelhos eletrônicos, joias e um carro. Alguns itens e o veículo foram recuperados no dia seguinte ao crime

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 17:38

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

09 jun 2026 às 17:38
Parte dos itens roubados em Iconha foi recuperada dentro de uma mochila em Itapemirim, no Sul do ES
Alguns itens roubados foram localizados dentro de uma mochila em Itapemirim, no Sul do ES  Divulgação/Polícia Militar
Uma mulher e as duas filhas, de 3 e 6 anos de idade, foram feitas reféns durante um assalto em Iconha, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (8). O crime aconteceu na localidade de Itapoma, às margens da BR 101, após dois suspeitos armados e encapuzados invadirem a casa da família pelos fundos do terreno.

A vítima de 31 anos relatou à Polícia Militar que foi obrigada a entrar em casa com as crianças, mas que os suspeitos afirmaram que não machucariam ninguém e só levariam os pertences da família. Um deles falava com uma terceira pessoa por meio de um rádio-comunicador, levantando a suspeita de que alguém estaria do lado de fora, vigiando o local. 

A mulher ainda foi obrigada a enviar um áudio do próprio celular para o marido, perguntando se ele já estava chegando à casa e se iria demorar. Em seguida, as três vítimas foram levadas para a lavanderia do imóvel e amarradas. Os suspeitos fugiram.

Ao chegar em casa, o morador encontrou a esposa e as filhas presas e acionou a polícia. No total, foram roubados um cooktop, duas televisões, um notebook, dois celulares, um tablet, joias e um veículo que estava na garagem.

Um aparelho foi rastreado e outros itens recuperados já nesta terça-feira (9) em uma área de mata na Rodovia do Penedo (que liga a ES-487 à ES-060), em Itapemirim. Os equipamentos eletrônicos e dois cartões de crédito foram encontrados dentro de uma mochila. Logo depois, o veículo roubado também foi localizado abandonado em Rio Novo do Sul, perto de uma fábrica de laticínios.

Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil informa que o caso segue em investigação. A população pode colaborar com as investigações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia pelo telefone 181, pelo WhatsApp (27) 99253-8181 ou pelo site clicando aqui

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