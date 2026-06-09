Mulher e filhas de 3 e 6 anos são feitas reféns durante roubo em Iconha

Uma mulher e as duas filhas, de 3 e 6 anos de idade, foram feitas reféns durante um assalto em Iconha, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (8). O crime aconteceu na localidade de Itapoma, às margens da BR 101, após dois suspeitos armados e encapuzados invadirem a casa da família pelos fundos do terreno.





A vítima de 31 anos relatou à Polícia Militar que foi obrigada a entrar em casa com as crianças, mas que os suspeitos afirmaram que não machucariam ninguém e só levariam os pertences da família. Um deles falava com uma terceira pessoa por meio de um rádio-comunicador, levantando a suspeita de que alguém estaria do lado de fora, vigiando o local.





A mulher ainda foi obrigada a enviar um áudio do próprio celular para o marido, perguntando se ele já estava chegando à casa e se iria demorar. Em seguida, as três vítimas foram levadas para a lavanderia do imóvel e amarradas. Os suspeitos fugiram.





Ao chegar em casa, o morador encontrou a esposa e as filhas presas e acionou a polícia. No total, foram roubados um cooktop, duas televisões, um notebook, dois celulares, um tablet, joias e um veículo que estava na garagem.





Um aparelho foi rastreado e outros itens recuperados já nesta terça-feira (9) em uma área de mata na Rodovia do Penedo (que liga a ES-487 à ES-060), em Itapemirim. Os equipamentos eletrônicos e dois cartões de crédito foram encontrados dentro de uma mochila. Logo depois, o veículo roubado também foi localizado abandonado em Rio Novo do Sul, perto de uma fábrica de laticínios.