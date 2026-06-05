Homem é preso com arma escondida e criança sem responsável em carro em Rio Novo do Sul

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com uma arma de fogo escondida dentro do carro na BR 101 em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (4). Ainda de acordo com a polícia, havia uma criança no veículo e ela não estava na companhia de seu responsável legal.





A ação aconteceu durante a fiscalização na BR 101 e a arma, um revólver calibre 38, com munições, estava escondido no interior do carro. Segundo a PRF, o motorista não apresentou documentação de porte da arma e ele acabou autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.





O homem foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. O Conselho Tutelar foi acionado para garantir a proteção da criança até a localização de familiares responsáveis. A Polícia Civil informou que o suspeito, de 36 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Itapemirim onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante.