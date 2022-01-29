Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Clarão

Vídeo: meteoro cruza o céu e é registrado em vários pontos do ES

Imagens foram capturadas na noite desta sexta-feira (28), na Grande Vitória e em Mantena, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 19:57

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 jan 2022 às 19:57
Vídeo: meteoro cruza o céu e é registrado em vários pontos do ES
Um meteoro foi registrado em diversos pontos do Espírito Santo e na divisa do Estado com Minas Gerais na noite desta sexta-feira (28). Segundo informações da Exoss Citizen Science, projeto que faz o monitoramento de meteoros no Brasil, a" bola de fogo" foi observada no céu capixaba às 19h47. (Confira os registros no vídeo acima).
A administradora e associada da Exoss, Luciana Fontes, explicou à reportagem de A Gazeta, neste sábado (29), que pelas imagens registradas, o programa do projeto consegue mostrar uma possível trajetória percorrida pelo meteoro. "Esse de sexta caiu bem longe da costa, praticamente na direção da divisa do Espírito Santo com a Bahia", conta.
No mapa abaixo é possível observar a localização dos observadores e uma seta de cor azul. Ela mostra a rota do meteoro. 
Mapa da Exoss mostra a localização dos observadores e a trajetória do meteoro Crédito: Exoss Citizen Science
E para os que têm medo de um meteoro desse cair em solo, Luciana conta que a maioria cai no oceano, visto que o planeta possui mais área com água do que com terra. Ela relembra que o último evento de queda em solo, com grande repercussão, foi em 2020, quando uma chuva de meteoritos atingiu Santa Filomena, no interior do Pernambuco

Veja Também

Papo de Colunista: desvendamos os segredos da Meteorologia

Céu avermelhado no ES tem relação com erupção de vulcão em Tonga

Nuvem-prateleira chama atenção no céu de Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serra x Sport-ES, pela Copa Espírito Santo 2026
Serra vence Sport-ES e se recupera de derrota na estreia da Copa ES
Real Noroeste x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste sofre mais uma derrota e segue na lanterna do Grupo 12 da Série D
Imagem de destaque
Duas pessoas são presas com carro que havia sido roubado no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados