Vídeo: meteoro cruza o céu e é registrado em vários pontos do ES
Um meteoro foi registrado em diversos pontos do Espírito Santo e na divisa do Estado com Minas Gerais na noite desta sexta-feira (28). Segundo informações da Exoss Citizen Science, projeto que faz o monitoramento de meteoros no Brasil, a" bola de fogo" foi observada no céu capixaba às 19h47. (Confira os registros no vídeo acima).
A administradora e associada da Exoss, Luciana Fontes, explicou à reportagem de A Gazeta, neste sábado (29), que pelas imagens registradas, o programa do projeto consegue mostrar uma possível trajetória percorrida pelo meteoro. "Esse de sexta caiu bem longe da costa, praticamente na direção da divisa do Espírito Santo com a Bahia", conta.
No mapa abaixo é possível observar a localização dos observadores e uma seta de cor azul. Ela mostra a rota do meteoro.
E para os que têm medo de um meteoro desse cair em solo, Luciana conta que a maioria cai no oceano, visto que o planeta possui mais área com água do que com terra. Ela relembra que o último evento de queda em solo, com grande repercussão, foi em 2020, quando uma chuva de meteoritos atingiu Santa Filomena, no interior do Pernambuco.