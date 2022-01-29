Vídeo: meteoro cruza o céu e é registrado em vários pontos do ES

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A administradora e associada da Exoss, Luciana Fontes, explicou à reportagem de A Gazeta, neste sábado (29), que pelas imagens registradas, o programa do projeto consegue mostrar uma possível trajetória percorrida pelo meteoro. "Esse de sexta caiu bem longe da costa, praticamente na direção da divisa do Espírito Santo com a Bahia", conta.