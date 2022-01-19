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Podcast #85

Papo de Colunista: desvendamos os segredos da Meteorologia

Primeiro Papo de Colunista de 2022 conversa com Ivaniel Fôro, meteorologista do Incaper, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural

Públicado em 

19 jan 2022 às 13:06
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Por que chove tanto em alguns lugares e em outros não cai uma gota d’água sequer? Por que as tempestades e os períodos de estiagem estão cada vez mais severos? Qual a explicação para os desajustes climáticos? O responsável é o aquecimento global? E quem está provocando o aquecimento: é o homem ou é um mero fenômeno natural que ocorre periodicamente no planeta Terra?
Essas e outras dúvidas sobre Meteorologia serão explicadas nesta quarta-feira (19) por Ivaniel Fôro, meteorologista do Incaper, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Ele é o convidado do primeiro Papo de Colunista (A Gazeta) de 2022, programa que tem a participação dos jornalistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz.
Mestrando em Engenharia Ambiental e bacharel em Meteorologia pela Universidade Federal do Pará (UFPA) com experiência nas áreas de Meteorologia Agrícola, Hidrometeorologia e Climatologia, Ivaniel vai falar também sobre os fenômenos climáticos no Espírito Santo, as inundações, as secas, as consequências da instabilidade climática para a agricultura e a vida nas cidades, como se prevê o tempo e as ferramentas tecnológicas disponíveis, entre outros assuntos.
O Papo de Colunista vai ao ar nesta quarta-feira (19), das 14h30 às15h30, e é transmitido pelo site de A Gazeta e pelas plataformas digitais do jornal (Facebook e YouTube). Depois, estará disponível também em podcast. Aperte o play e confira o bate-papo.

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