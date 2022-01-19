Papo de Colunista: desvendamos os segredos da Meteorologia

Mestrando em Engenharia Ambiental e bacharel em Meteorologia pela Universidade Federal do Pará (UFPA) com experiência nas áreas de Meteorologia Agrícola, Hidrometeorologia e Climatologia, Ivaniel vai falar também sobre os fenômenos climáticos no Espírito Santo, as inundações, as secas, as consequências da instabilidade climática para a agricultura e a vida nas cidades, como se prevê o tempo e as ferramentas tecnológicas disponíveis, entre outros assuntos.