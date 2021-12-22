Papo de Colunista: As estratégias eleitorais que devem dar as cartas em 2022

Crédito:

As eleições de 2022 em breve vão ser chamadas de "as eleições deste ano". Então é melhor ficar de olho no que, possivelmente, vem por aí, ao menos em termos de estratégia de marketing político. O resultado das urnas não sabemos.

Nesta quarta-feira (22) os colunistas de A Gazeta Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz conversam com o jornalista, consultor em comunicação especializado em imagem e gerenciamento de crises Fernando Carreiro.

É o Papo de Colunista, ao vivo, a partir das 14h30, transmitido pelo site de A Gazeta, pelo YouTube e pelo Facebook de A Gazeta.

As estratégias das últimas eleições gerais, em 2018, vão se repetir em 2022? As redes sociais e os aplicativos de mensagens devem ter papel fundamental? Como trabalham os profissionais que pensam as estratégias de campanha, que às vezes fazem você achar que é tudo "espontâneo"?