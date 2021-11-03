Papo de Colunista: o que "todes" querem saber sobre a Língua Portuguesa

Talvez você já tenha se deparado com o uso de pronomes neutros ou outras formas de se referir a pessoas sem precisar identificar como feminino ou masculino, como "todes" no lugar de todos ou todas.
O governo Bolsonaro, que não é a favor de políticas de gênero – aliás o próprio presidente da República é autor de uma miríade de frases homofóbicas e misóginas – proibiu o uso de termos como "todes" em projetos culturais que queiram captar recursos por meio da Lei Rouanet.
Fora o tom ideológico e/ou preconceituoso da coisa, a língua portuguesa cabe no politicamente correto? Esse e outros assuntos atinentes ao idioma pátrio vão ser tema do Papo de Colunista desta quarta-feira (3).
Os colunistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz conversam com o escritor e professor de gramática e literatura Francisco Grijó.