Podcast #77

Papo de Colunista: o que "todes" querem saber sobre a Língua Portuguesa

Os colunistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz conversam com o escritor e professor de gramática e literatura Francisco Grijó

Públicado em 

03 nov 2021 às 13:12
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Talvez você já tenha se deparado com o uso de pronomes neutros ou outras formas de se referir a pessoas sem precisar identificar como feminino ou masculino, como "todes" no lugar de todos ou todas.
O governo Bolsonaro, que não é a favor de políticas de gênero – aliás o próprio presidente da República é autor de uma miríade de frases homofóbicas e misóginas – proibiu o uso de termos como "todes" em projetos culturais que queiram captar recursos por meio da Lei Rouanet.
Fora o tom ideológico e/ou preconceituoso da coisa, a língua portuguesa cabe no politicamente correto? Esse e outros assuntos atinentes ao idioma pátrio vão ser tema do Papo de Colunista desta quarta-feira (3).
Os colunistas Leonel XimenesLetícia Gonçalves Rafael Braz conversam com o escritor e professor de gramática e literatura Francisco Grijó.
O Papo de Colunista vai ao ar das 14h30 às 15h30 com transmissão no site de A Gazeta, no Facebook e no YouTube. Também está disponível em podcast. Aperte o play e confira o bate-papo.

