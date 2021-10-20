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Podcast #75

Papo de Colunista: Após 30 anos da visita do papa, como está a Igreja Católica no ES?

Colunistas de A Gazeta receberam o professor de Filosofia da Ufes e doutor em Ciências da Religião Edebrande Cavalieri para uma conversa sobre a Igreja da atualidade

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 12:30

Públicado em 

20 out 2021 às 12:30
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Papa
Papo de Colunista Visita do Papa Crédito: Arte A Gazeta
Há 30 anos o papa João Paulo II visitava o Espírito Santo. A passagem do pontífice por São Pedro, em Vitória, foi icônica. De lá pra cá algumas coisas mudaram, não apenas no bairro da Capital.
O papa é outro, Francisco, e a Igreja Católica se vê às voltas com acusações de abuso sexual praticado por sacerdotes e o crescimento do número de evangélicos no Brasil.
Os tempos também exigem posturas das instituições, que se manifestam pelas redes sociais. O papa tem Twitter.
E como está a Igreja Católica no Espírito Santo? Mudou também? É esse o assunto do Papo de Colunista desta semanas.
Para falar sobre isso, os colunistas de A Gazeta, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz receberam, ao vivo,  o doutor em Ciências da Religião Edebrande Cavalieri. Reveja a conversa:
Ele é também professor titular de Filosofia da Ufes e vice-presidente do I Sínodo Arquidiocesano de Vitória.
O Papo de Colunista é transmitido semanalmente pelo site de A Gazeta e nos perfis do Facebook e YouTube. Também pode ser ouvido como podcast nas principais plataformas de áudio.

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