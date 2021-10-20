Papo de Colunista: Após 30 anos da visita do papa, como está a Igreja Católica no ES?

Há 30 anos o papa João Paulo II visitava o Espírito Santo. A passagem do pontífice por São Pedro, em Vitória, foi icônica. De lá pra cá algumas coisas mudaram, não apenas no bairro da Capital.
O papa é outro, Francisco, e a Igreja Católica se vê às voltas com acusações de abuso sexual praticado por sacerdotes e o crescimento do número de evangélicos no Brasil.
Os tempos também exigem posturas das instituições, que se manifestam pelas redes sociais. O papa tem Twitter.
E como está a Igreja Católica no Espírito Santo? Mudou também? É esse o assunto do Papo de Colunista desta semanas.
Para falar sobre isso, os colunistas de A Gazeta, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz receberam, ao vivo, o doutor em Ciências da Religião Edebrande Cavalieri. Reveja a conversa:
Ele é também professor titular de Filosofia da Ufes e vice-presidente do I Sínodo Arquidiocesano de Vitória.