Papo de Colunista: A crise econômica não tem fim?

Nem todo mundo tem recursos e poder suficientes para poder aplicar seu suado dinheiro em paraísos fiscais no exterior, como fazem o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Maiores autoridades econômicas do país, eles na realidade buscam proteger suas fortunas da crise que atinge o país.
Crise que afeta o bolso do brasileiro comum. Combustível, gás de cozinha, alimentos, ninguém aguenta mais a disparada de preços e a volta do dragão da inflação. O ambiente é de tensão e preocupação, e ninguém sabe até onde vai essa instabilidade.
Para explicar melhor o que está acontecendo, o Papo de Colunista desta quarta-feira (13) recebeu Arilda Teixeira, economista, doutora em Economia da Indústria e da Tecnologia pela UFRJ e professora da Fucape Business School. Ela conversou com os colunistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz.