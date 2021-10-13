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Papo de Colunista: A crise econômica não tem fim?

Colunistas de A Gazeta receberam a economista Arilda Teixeira para uma conversa sobre a crise que afeta o bolso do brasileiro comum, enquanto os investimentos do ministro Paulo Guedes estão seguros no exterior

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 08:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2021 às 08:18
Nem todo mundo tem recursos e poder suficientes para poder aplicar seu suado dinheiro em paraísos fiscais no exterior, como fazem o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Maiores autoridades econômicas do país, eles na realidade buscam proteger suas fortunas da crise que atinge o país.
Crise que afeta o bolso do brasileiro comum. Combustível, gás de cozinha, alimentos, ninguém aguenta mais a disparada de preços e a volta do dragão da inflação. O ambiente é de tensão e preocupação, e ninguém sabe até onde vai essa instabilidade.
Para explicar melhor o que está acontecendo, o Papo de Colunista desta quarta-feira (13) recebeu Arilda Teixeira, economista, doutora em Economia da Indústria e da Tecnologia pela UFRJ e professora da Fucape Business School. Ela conversou com os colunistas Leonel XimenesLetícia Gonçalves e Rafael Braz.
O Papo vai ao ar toda quarta-feira, às 14h30, e é transmitido pelo site de A Gazeta e nos perfis do Facebook e YouTube. Aperte o play e ouça:

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