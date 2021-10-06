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Podcast #73

Papo de Colunista entrevista o deputado estadual Sergio Majeski

Em conversa com os colunistas de A Gazeta, Majeski fala sobre atuação parlamentar, futuro político e conversas para mudança de partido

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 09:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2021 às 09:44
No Papo de Colunista desta quarta-feira (6), os colunistas Leonel XimenesLetícia Gonçalves e Rafael Braz receberam o deputado estadual Sergio Majeski (PSB). Reeleito em 2018, ele foi, na ocasião, o que recebeu mais votos entre todos os 30 que compõem a Assembleia Legislativa: 47.015.
Majeski, no entanto, vai sair do PSB, partido ao qual fez críticas durante o papo. Ele contou que mantém conversas com PDT e PSDB, mas que ainda não definiu para qual sigla migrará.
O parlamentar ainda fez uma avaliação do governo Renato Casagrande (PSB) e falou da possibilidade de ser candidato ao cargo de governador no ano que vem. Também foi questionado sobre as eleições presidenciais em 2022 e em quem votaria. 
O Papo é transmitido ao vivo, às 14h30, no site de A Gazeta e nos perfis do Facebook e do YouTube de A Gazeta. Posteriormente, a entrevista é transformada em podcast e disponibilizada nas principais plataformas de áudio. Ouça:

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