Papo de Colunista entrevista o deputado estadual Sergio Majeski

No Papo de Colunista desta quarta-feira (6), os colunistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz receberam o deputado estadual Sergio Majeski (PSB). Reeleito em 2018, ele foi, na ocasião, o que recebeu mais votos entre todos os 30 que compõem a Assembleia Legislativa: 47.015.
Majeski, no entanto, vai sair do PSB, partido ao qual fez críticas durante o papo. Ele contou que mantém conversas com PDT e PSDB, mas que ainda não definiu para qual sigla migrará.
O parlamentar ainda fez uma avaliação do governo Renato Casagrande (PSB) e falou da possibilidade de ser candidato ao cargo de governador no ano que vem. Também foi questionado sobre as eleições presidenciais em 2022 e em quem votaria.