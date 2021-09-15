Papo de Colunista entrevista o deputado federal Felipe Rigoni

Na conversa com os colunistas, Felipe fala sobre sua atuação no Congresso, a situação política do Brasil, educação inclusiva, pandemia e também sobre seu futuro político. O que as eleições do ano que vem guardam para Felipe Rigoni?

Ainda filiado ao PSB, partido do qual já manifestou intenções de sair, Rigoni é considerado um dos possíveis candidatos do governo do Espírito Santo em 2022, podendo, inclusive, disputar uma campanha contra o atual governador, Renato Casagrande, de quem é amigo. Quer saber mais? É só acompanhar o programa desta semana.