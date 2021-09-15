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Podcast #70

Papo de Colunista entrevista o deputado federal Felipe Rigoni

Em conversa com os colunistas de A Gazeta, Felipe Rigoni (PSB) fala sobre sua atuação parlamentar, os rumos do Brasil e seu futuro político

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 09:05

Publicado em 

15 set 2021 às 09:05
No Papo de Colunista desta quarta-feira (15), os colunistas Rafael Braz e Letícia Gonçalves recebem o deputado federal Felipe Rigoni (PSB). Eleito em 2018 com 84.405 votos, Rigoni é o primeiro parlamentar cego da História do Brasil.
O Papo é transmitido ao vivo, às 14h30, no site de A Gazeta e nos perfis do Facebook e do YouTube de A Gazeta. Posteriormente, a entrevista é transformada em podcast e disponibilizada nas principais plataformas de áudio digital. Ouça:
Na conversa com os colunistas, Felipe fala sobre sua atuação no Congresso, a situação política do Brasil, educação inclusiva, pandemia e também sobre seu futuro político. O que as eleições do ano que vem guardam para Felipe Rigoni?
Ainda filiado ao PSB, partido do qual já manifestou intenções de sair, Rigoni é considerado um dos possíveis candidatos do governo do Espírito Santo em 2022, podendo, inclusive, disputar uma campanha contra o atual governador, Renato Casagrande, de quem é amigo. Quer saber mais? É só acompanhar o programa desta semana.

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