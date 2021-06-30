Papo de Colunista: senador Contarato fala sobre CPI e seu futuro político

No Papo de Colunista desta quarta-feira (30), os colunistas Beatriz Seixas, Leonel Ximenes e Rafael Braz receberam um dos nomes mais fortes da política capixaba no momento, o senador Fabiano Contarato (Rede). Eleito no pleito de 2018, Contarato se firmou como um dos principais nomes da CPI da Covid, com falas incisivas sobre a insustentabilidade do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
No bate-papo, o senador falou sobre a CPI da Covid-19, sua atuação política, os rumos do país e também seu futuro. O Papo de Colunista está disponível em podcast. Aperte o play e confira.
Fabiano Contarato também virou notícia nos últimos meses ao ventilar sua mudança da Rede para o PT com o intuito de se alinhar mais à esquerda e disputar o governo do Espírito Santo em 2022, mas o novo caminho ainda não foi sacramentado. O que falta?
Professor universitário, delegado, casado e pai de duas crianças, Contarato ganhou popularidade à frente da delegacia de Delitos de Trânsito, onde atuou por mais de 10 anos e ficou marcado pela rigidez no combate à embriaguez ao volante. Também atuou na Delegacia de Costumes e ganhou fama de "delegado problema", pois sempre batia de frente com os poderosos por onde passava.
O senador foi alvo de uma dura campanha de fake news durante o processo eleitoral e viu sua família ser alvo de ataques em uma tentativa desesperada de conter sua ascensão. Não adiantou. Fabiano Contarato foi o candidato mais bem votado ao senado no Espírito Santo, com 1.117.036 votos (31,15% dos votos válidos).