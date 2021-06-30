Papo de Colunista: senador Contarato fala sobre CPI e seu futuro político

No bate-papo, o senador falou sobre a CPI da Covid-19, sua atuação política, os rumos do país e também seu futuro. O Papo de Colunista está disponível em podcast. Aperte o play e confira.

Fabiano Contarato também virou notícia nos últimos meses ao ventilar sua mudança da Rede para o PT com o intuito de se alinhar mais à esquerda e disputar o governo do Espírito Santo em 2022, mas o novo caminho ainda não foi sacramentado. O que falta?

Professor universitário, delegado, casado e pai de duas crianças, Contarato ganhou popularidade à frente da delegacia de Delitos de Trânsito, onde atuou por mais de 10 anos e ficou marcado pela rigidez no combate à embriaguez ao volante. Também atuou na Delegacia de Costumes e ganhou fama de "delegado problema", pois sempre batia de frente com os poderosos por onde passava.