Cobiçado pelo PT, Contarato participa de filiação de Roberto Carlos ao partido

Evento virtual de filiação do ex-deputado estadual Roberto Carlos ao PT Crédito: Reprodução

Cotado para compor o quadro político do Partido dos Trabalhadores (PT) no Espírito Santo, o senador Fabiano Contarato (Rede) participou de um ato público da sigla nesta segunda-feira (24). O parlamentar esteve presente na cerimônia virtual de filiação do ex-deputado estadual Roberto Carlos ao PT, onde começou a trajetória política.

O evento contou com a participação de representantes do partido no Estado, como a presidente estadual Jaqueline Rocha (PT), a deputada estadual Iriny Lopes (PT), o deputado federal Helder Salomão (PT), o ex-prefeito de Vitória João Coser (PT) e a vereadora Karla Coser (PT). O senador Jaques Wagner (PT-BA) também foi convidado para a cerimônia.

Em março, A Gazeta já havia divulgado o retorno de Roberto Carlos ao PT. O ex-deputado estadual estava filiado à Rede, atual partido de Contarato, de quem ele é assessor parlamentar. Roberto Carlos volta ao ninho petista com o objetivo de disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

"Esse retorno me traz muita alegria e me reconcilia com a minha história. Eu sinto o carinho do eleitor do PT, os mandatos que eu tive foram pelo partido [...] E vou sair deputado estadual", avisou.

Professor de Geografia, Roberto Carlos foi vereador da Serra de 2005 a 2010, ano em que se elegeu deputado estadual. Ficou na Assembleia Legislativa por um mandato, de 2011 a 2014. Nesse período, exerceu os cargos de 1º e de 2º secretário da Mesa Diretora (gestões Rodrigo Chamoun e Theodorico Ferraço).

Todos os mandatos foram exercidos pelo PT. Em 2014, ele chegou a disputar o cargo de governador pelo Espírito Santo. A eleição ficou polarizada entre o então governador Renato Casagrande (PSB) e Paulo Hartung, que venceu o pleito.

E CONTARATO?

Apesar de o objetivo do evento ter sido a filiação de Roberto Carlos ao PT, a possibilidade de o senador Fabiano Contarato também integrar o time foi reforçada a todo momento, inclusive pelo próprio "anfitrião".

"Vou ajudar o senador Contarato a construir o PT", brincou Roberto Carlos. "Senador, estamos esperando muito a sua filiação, vai trazer a sua energia e capacidade, que eu admiro tanto, para o partido. O senhor vai ser nosso candidato a governo."

Alguns militantes do partido chegaram até a se referir a Contarato como "futuro governador". O deputado federal Helder Salomão também manifestou o desejo de ver o senador se juntar ao grupo.

"Esperamos ansiosamente a filiação do nosso amigo e companheiro Fabiano Contarato para construir um projeto para o Espírito Santo", destacou.

Apesar de não confirmar a filiação, Contarato agradeceu aos elogios e manifestou a admiração pelo PT. Ele também elogiou projetos do governo Lula, como Bolsa família e a expansão de institutos federais.

"Qual partido fez mais inclusão social? Seria injusto se eu não reconhecesse que foi o PT. Quando falo do PT é do carinho e reconhecimento que tenho pelo que o partido fez. Fico feliz de ver o conjunto de pessoas que formam essa rede que fortalece a democracia. Aquilo com que eu puder humildemente contribuir, eu estarei contribuindo", frisou.

Em maio deste ano, o senador Fabiano Contarato foi recebido pelo ex-presidente Lula em Brasília. Na ocasião, o petista convidou o parlamentar para se filiar ao Partido dos Trabalhadores para disputar o governo do Espírito Santo.