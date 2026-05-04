Homem morre atropelado por caminhonete em rodovia de Rio Bananal

Um homem de 28 anos morreu após ser atropelado por uma caminhonete modelo RAM Rampage na ES 245, na altura do Córrego da Primavera, zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu no domingo (3).





De acordo com a Polícia Militar (PM), o condutor atingiu a vítima ao tentar realizar uma ultrapassagem e deixou o local do acidente por medo de represálias de testemunhas. O nome da vítima não foi informado.





Segundo a PM, o homem estava acompanhado de outra pessoa, que não foi identificada. Os dois haviam saído da cidade e caminhavam em direção ao distrito de São Jorge de Tiradentes no momento do atropelamento. A perícia foi acionada, e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.





A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Rio Bananal.