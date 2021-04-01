Entenda por que Contarato deve ir para o PT

PT abre as portas e os braços para receber Fabiano Contarato Crédito: Amarildo

A verdade é que, se confirmada, a provável filiação de Contarato ao PT não causaria surpresa alguma a esta altura dos acontecimentos. Em 2018, sim, teria surpreendido a muitos (dos seus eleitores, inclusive). Mas hoje, na realidade, o ingresso oficial de Contarato no PT seria praticamente um passo seguinte natural por parte do senador, tendo em vista a trajetória que ele mesmo construiu desde que chegou ao Senado, no início de 2019. Uma soma de sinais reforça essa tendência.

O partido quer aproveitar o bom momento – o primeiro após seis anos comendo lagartixa no sertão de Garanhuns – para se fortalecer, inclusive atraindo novos filiados de peso. E é aí que entra Contarato.

Embora enfraquecido nos últimos anos, o PT nunca deixou de ser o principal partido de oposição ao governo de Jair Bolsonaro em nível nacional. E quem tem sido Contarato, nos últimos 27 meses, senão um dos mais infatigáveis opositores ao governo Bolsonaro no Senado?

Atuando na bancada da Rede, ao lado de Randolfe Rodrigues (um ex-petista), o senador capixaba tem se notabilizado por não dar um dia de trégua ao presidente e seus ministros. À boca miúda, alguns chamam o capixaba de “7º senador do PT”, que no momento possui uma bancada de seis membros no Senado.

Contarato apresenta-se como um intransigente defensor da Constituição, dos direitos humanos e coletivos, das minorias e da democracia. Com essa descrição, o choque constante com o governo é inevitável. Seja na pauta de costumes, seja no tratamento (cloroquinesco) dado à pandemia do novo coronavírus, seja em temas como o afrouxamento das leis de trânsito, da legislação ambiental e das regras para acesso a armas de fogo por civis, Contarato regularmente se opõe a medidas, intenções e declarações do presidente da República.

Um exemplo concreto e documental dessa atuação do senador e delegado são as dezenas (quiçá centenas) de medidas judiciais com as quais ele já ingressou em tribunais como o STF e o TCU, com o intuito de questionar ou mesmo de reverter decisões do governo em diversas áreas, tais como as já citadas – o que leva defensores do presidente a chamarem-no, depreciativamente, de “promotor de Justiça” disfarçado de senador.

O CONFRONTO COM SERGIO MORO

Mas a oposição de Contarato vai além, muito além, de iniciativas jurídicas. Sempre que tem oportunidade de ficar frente a frente com representantes do primeiro escalão do governo, em audiências no Congresso Nacional, o senador não dá refresco aos interpelados. Que o digam Sergio Moro e Ernesto Araújo.

No último dia 24, na Comissão de Relações Exteriores do Senado, Contarato foi um dos seis senadores que, literalmente, rogaram ao então chanceler Ernesto Araújo que renunciasse ao cargo para o bem do país – e o fez de maneira enfática. Cinco dias depois, Araújo caiu

Da mesma forma, no dia 19 de junho de 2019, partiu de Contarato o questionamento mais incisivo a Sergio Moro, quando o então ministro da Justiça foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, logo após o site The Intercept Brasil publicar a troca de mensagens, via aplicativo Telegram, do ex-juiz com procuradores da República de Curitiba, no caso conhecido como “Vaza Jato”. E olha que Moro àquela altura ainda era aliado de Bolsonaro. O senador pôs em xeque a isenção do então ministro no julgamento de Lula na Lava Jato:

“O que eu estou questionando, e não estou entrando nem no mérito do diálogo, é que houve a quebra do princípio da imparcialidade, quando o juiz, que tem que ser imparcial, mantém contato, por inúmeras vezes, com aquele que tem interesse cem por cento numa eventual sentença condenatória transitado em julgado... É isso só que estou julgando, então não coloque palavras na minha boca!”

Em conversa com a coluna nesta quarta-feira (31), um petista do Espírito Santo fez questão de recordar esse episódio. Para ninguém essa postura de Contarato, de confrontar publicamente Sergio Moro, foi mais marcante do que o foi para os petistas, pois o tema da parcialidade do ex-juiz na condução dos processos de Lula na Lava Jato sempre foi prioritário tanto na narrativa política do PT quanto na tese de defesa do ex-presidente. No último dia 23, a 2ª Turma do STF reconheceu a parcialidade de Moro e o declarou suspeito nos julgamentos de Lula na Lava Jato

Tudo considerado, resta evidente que, ao longo desses seus pouco mais de dois anos de atuação parlamentar, Contarato tem revelado, mais até que identidade com o PT, verdadeira aderência programática e ideológica ao partido. Ainda que não venha a confirmar filiação à sigla de Lula (mas acredito que o fará), o fato é que ele e o PT estão hoje na mesma sintonia.

A TUITADA APÓS A DECISÃO DE FACHIN

Outro sinal eloquente foi dado pelo próprio Contarato, eu sua tuitada prenhe de simbolismo publicada logo após a decisão de Fachin no dia 8 de março: “A decisão sobre a nulidade das condenações repõe Lula no páreo em 2022, com favorito: Bolsonaro não vencerá de W.O. dessa vez e terá em contraste ao seu mandato trágico e mórbido o legado de prosperidade e esperança da Era Lula. Um meteoro caiu na constelação política”.

Apague-se o nome, ignore-se o partido. Se você desconhecesse seu autor, diria que foram palavras escritas por um petista, não? Ou, no mínimo, por um simpatizante do PT. Ou quiçá por alguém na iminência de se filiar ao partido – talvez exatamente para contribuir com essa “não reeleição de Bolsonaro por W.O.”. Mais que sintomático, esse tweet foi premonitório.

A VOLTA DO SEU ASSESSOR PARA O PT

Mais emblemático ainda foi o sinal posterior dado não por Contarato, mas por seu assessor de gabinete. O ex-deputado Roberto Carlos anunciou à coluna, publicada no último dia 25, o seu retorno ao PT após quatro anos filiado à Rede . Não se trata de um assessor qualquer do senador. Roberto Carlos cuida da articulação política de Contarato. Estava na Rede e decidiu migrar de volta para o PT, possivelmente prenunciando o movimento a ser realizado em seguida pelo “chefe”.

Questionado pela coluna na ocasião, Roberto Carlos opinou que, com certeza, seu retorno ao PT aproxima ainda mais o senador do partido de Lula.

Por fim, não é demais lembrar que, nas últimas eleições municipais, com participação pessoal de Contarato, a Rede firmou alianças programáticas com o PT, numa autodenominada “frente progressista”, em municípios muito importantes do Espírito Santo, como Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim – respectivamente em torno dos candidatos Rafael Primo (então na Rede) e Joana D’arck (PT).

As candidaturas foram muito mal votadas. Mas, no contexto dessa análise, foram importantes para demarcar essa afinidade político-ideológica de Contarato com o Partido dos Trabalhadores.

E com a esquerda, em interpretação mais ampla.