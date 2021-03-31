Assembleia revê decisão e adota ponto facultativo nesta quinta (1)

Sede da Assembleia Legislativa do ES: feriado prolongado para servidores a partir desta quinta Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Assembleia revê decisão e adota ponto facultativo nesta quinta

Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) reavaliou sua decisão e vai adotar ponto facultativo nesta quinta-feira (1). A princípio, servidores e parlamentares manteriam o trabalho remoto, porém, ao final da sessão virtual desta quarta-feira (31), o presidente Erick Musso (Republicanos) anunciou a medida.

“Não aderimos inicialmente ao feriado de Vitória, em virtude dos projetos que importantes que nós tínhamos para aprovar do governo”, frisou.

Com o ponto facultativo e o feriado religioso da Sexta-Feira da Paixão, servidores e deputados vão ter quatro dias de folga. Erick Musso justificou que a medida vai favorecer ainda mais a redução da circulação de pessoas, uma das estratégias para controle da disseminação do coronavírus.