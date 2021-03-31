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Assembleia revê decisão e adota ponto facultativo nesta quinta (1)

A princípio, o trabalho legislativo seria normal, mas, após votar pacote do governo contra a pandemia, deputados decidiram suspender as atividades

Publicado em 31 de Março de 2021 às 13:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2021 às 13:41
Sede da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Sede da Assembleia Legislativa do ES: feriado prolongado para servidores a partir desta quinta Crédito: Carlos Alberto Silva
Assembleia revê decisão e adota ponto facultativo nesta quinta
Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) reavaliou sua decisão e vai adotar ponto facultativo nesta quinta-feira (1). A princípio, servidores e parlamentares manteriam o trabalho remoto, porém, ao final da sessão virtual desta quarta-feira (31), o presidente Erick Musso (Republicanos) anunciou a medida. 
No início da semana, segundo a assessoria da Assembleia, um ato publicado manteve o trabalho no Legislativo estadual, que não seguiu a antecipação de feriados aprovada pela Prefeitura de Vitória. No entanto, Erick explicou que reavaliou a decisão após os deputados terem conseguido aprovar o pacote do governo para reduzir efeitos da pandemia.
“Não aderimos inicialmente ao feriado de Vitória, em virtude dos projetos que importantes que nós tínhamos para aprovar do governo”, frisou.
Com o ponto facultativo e o feriado religioso da Sexta-Feira da Paixão, servidores e deputados vão ter quatro dias de folga. Erick Musso justificou que a medida vai favorecer ainda mais a redução da circulação de pessoas, uma das estratégias para controle da disseminação do coronavírus. 
Desde a decretação da quarentena pelo governo do Estado, que começou a vigorar no dia 18, a Assembleia adotou algumas medidas para diminuir o fluxo de funcionários e do público na sede do Legislativo. As reuniões dos colegiados da Casa e as sessões ordinárias estão sendo realizadas em formato virtual, e as atividades que foram mantidas presencialmente são apenas internas. 

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