Assembleia revê decisão e adota ponto facultativo nesta quinta (1)

Assembleia revê decisão e adota ponto facultativo nesta quinta
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) reavaliou sua decisão e vai adotar ponto facultativo nesta quinta-feira (1). A princípio, servidores e parlamentares manteriam o trabalho remoto, porém, ao final da sessão virtual desta quarta-feira (31), o presidente Erick Musso (Republicanos) anunciou a medida.
No início da semana, segundo a assessoria da Assembleia, um ato publicado manteve o trabalho no Legislativo estadual, que não seguiu a antecipação de feriados aprovada pela Prefeitura de Vitória. No entanto, Erick explicou que reavaliou a decisão após os deputados terem conseguido aprovar o pacote do governo para reduzir efeitos da pandemia.
“Não aderimos inicialmente ao feriado de Vitória, em virtude dos projetos que importantes que nós tínhamos para aprovar do governo”, frisou.
Com o ponto facultativo e o feriado religioso da Sexta-Feira da Paixão, servidores e deputados vão ter quatro dias de folga. Erick Musso justificou que a medida vai favorecer ainda mais a redução da circulação de pessoas, uma das estratégias para controle da disseminação do coronavírus.
Desde a decretação da quarentena pelo governo do Estado, que começou a vigorar no dia 18, a Assembleia adotou algumas medidas para diminuir o fluxo de funcionários e do público na sede do Legislativo. As reuniões dos colegiados da Casa e as sessões ordinárias estão sendo realizadas em formato virtual, e as atividades que foram mantidas presencialmente são apenas internas.