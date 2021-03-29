Dia de trabalho ou folga? Saiba seus direitos com o feriadão em Vitória

Funcionária batendo o ponto no trabalho Crédito: Ricardo Medeiros

Prefeitura de Vitória antecipou feriados no município para tentar aumentar o isolamento social e conter o avanço de casos do novo coronavírus . A pausa sem dias úteis será a partir desta terça-feira (30) e vai até o domingo de Páscoa (4), um total de seis dias, já considerando o feriado nacional do dia 2.

A lei aprovada pela Câmara dos Vereadores da Capital e sancionada pelo prefeito Lorenzo Pazolini altera, excepcionalmente, as datas dos seguintes feriados:

Nossa Senhora da Penha (seria no dia 12 de abril) – agora vai ser nesta terça, 30 de março;

Corpus Christi (seria no dia 3 de junho) – vai ser em 31 de março;

Nossa Senhora da Vitória (seria no dia 8 de setembro) – vai ser em 1º de abril.

Naturalmente, surgiram muitas dúvidas sobre como será o trabalho na Capital no feriadão não programado. E o advogado especialista em Direito Empresarial Victor Passos Costa faz o alerta: a “adesão” às novas datas é obrigatória. Isto é, a empresa não pode simplesmente desconsiderar a mudança no calendário, pois a antecipação dos feriados foi estabelecida por lei.

“Com a antecipação, esses dias deixam de ser dias úteis e se tornam feriados como quaisquer outros. Portanto, as regras que valem neste período são as mesmas adotadas nos demais feriados, inclusive em relação ao pagamento diferenciado dos dias trabalhados nesse período.”

Ele observa, entretanto, que embora seja o ideal, a empresa pode optar por não dar as folgas e convocar os funcionários para trabalhar, se a convenção coletiva do setor assim permitir.

Gabriel Soares de Oliveira vai trabalhar na maioria dos dias Crédito: Acervo pessoal

É o caso, por exemplo, da empresa em que Gabriel Soares de Oliveira, 21 anos, atua como auxiliar de escritório. Ele explica que, em função do ramo de atividades da firma, os funcionários só vão folgar em um dos dias do feriadão.

“Irei trabalhar até quarta-feira (31), e terei folga no feriado antecipado de quinta (1º). Por trabalhar em uma empresa que presta serviço para um hospital, não podemos ficar tantos dias de folga, pois isso iria gerar uma falha no abastecimento.”

REMUNERAÇÃO EXTRA

O advogado empresarial João Felipe Marvila, associado ao escritório Salles Ramos, explica que nos casos em que o empregado é convocado para o trabalho nos feriados, deve receber remuneração extra pelos dias trabalhados (que pode variar entre 50% ou 100%, dependendo do acordo da categoria), ou então deve ser compensado com folgas, que deverão ocorrer em até seis meses.

“A melhor opção, até mesmo em função da razão pela qual o feriado foi criado, seria dar folga ao trabalhador durante esse feriadão. E isso vale tanto para quem trabalha presencial, quanto para quem trabalha remotamente. Mas não são todos os casos em que é possível, tendo em vista que a maioria das atividades funcionando no momento são aquelas consideradas essenciais, como hospitais, supermercados, entre outras", destacou.

A advogada trabalhista Maria Paula Tonini observa que, por outro lado, regras não valem, por exemplo, para quem trabalha em escala, no regime 12x36.

“Mesmo que o trabalhador exerça sua função em um feriado, ele não terá direito à remuneração em dobro porque tem direito às trinta e seis horas seguidas de descanso.”

Veja o tira-dúvidas abaixo com respostas dos advogados João Felipe Marvila, Maria Paula Tonini e Victor Passos Costa..