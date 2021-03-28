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Quarentena no ES

Capixabas ignoram decreto, furam quarentena e lotam praias na Grande Vitória

Fiscais foram às ruas neste domingo (28) vigiar o cumprimento da quarentena nos municípios da Grande Vitória, mas isso não impediu aglomeração

Publicado em 28 de Março de 2021 às 17:39

Publicado em 

28 mar 2021 às 17:39
Praia da Guarderia, em Vitória, neste domingo (28)
Praia da Guarderia, em Vitória, neste domingo (28) Crédito: Fernando Madeira
Governo do Estado decretou quarentena em todo o Espírito Santo até o dia 4 de abril, Domingo de Páscoa, com o objetivo de fortalecer o isolamento social e frear os números altos da Covid-19 no Estado. Apesar disso, muitos capixabas foram à praia neste domingo (28), em Vitória.
Fotógrafo de A Gazeta, Fernando Madeira flagrou a movimentação nas praias da Guarderia, Curva da Jurema, Ilha do Frade e Ilha do Boi, na Capital. Em alguns locais, o bloqueio instalado nos estacionamentos foi completamente ignorado pela população.
Bloqueio ignorado no estacionamento da Praia da Guarderia, em Vitória
Bloqueio ignorado no estacionamento da Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

FISCALIZAÇÃO

Prefeitura de Vitória informou por nota que "tem fiscalizado e fechado espaços públicos, mantendo a fiscalização por toda a cidade". O município já interditou os estacionamentos públicos ao longo da Av. Dante Michelini (sentido Jardim da Penha – Jardim Camburi) e das praias da Curva da Jurema e da Ilha do Boi.
"Existe monitoramento e realização de visitas às instalações e equipamentos de lazer distribuídos pela cidade como quadras, campos de futebol e beach soccer, academias populares e núcleos de práticas esportivas. O objetivo é verificar se esses locais não estão sendo indevidamente utilizados já que todos eles se encontram atualmente fechados, até o próximo dia 4 de abril.", diz a nota.

Mesmo com proibição, capixabas foram à praia neste domingo (28), em Vitória

Ainda de acordo com a prefeitura, de quinta-feira (25) até sábado (27), o Comitê Integrado Contra a Covid-19 fez vistoria em 64 estabelecimentos no município de Vitória. As equipes das secretarias de Desenvolvimento da Cidade (SEDEC), Meio Ambiente (SEMMAM), Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros orientaram comerciantes sobre as regras de funcionamento durante a quarentena.
"No sábado, 26 estabelecimentos foram vistoriados em Jardim Camburi, sendo quatro praças. Desses, 11 estabelecimentos estavam fechados e cinco foram orientados e regularizaram o funcionamento (atuação em delivery). Nos demais não houve constatação de irregularidade. Cinco ambulantes estavam em funcionamento e tiveram as atividades paralisadas. Já na Rua da Lama, em Jardim da Penha, todos os estabelecimentos estavam fechados e sem a presença de ambulantes", complementa a nota.

VILA VELHA

Na Praia da Costa, em Vila Velha, a areia também ficou lotada de guarda-sóis — o que é proibido pelo decreto. Vários pontos de aglomeração se formaram na orla, na frente dos agentes da Guarda Municipal.

Mesmo com proibição, capixabas foram à praia neste domingo (28), em Vitória

A Prefeitura de VIla Velha informou que contou com o reforço da equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, na ronda para fiscalização e orientação da população neste domingo (28).
Além disso, uma barreira sanitária foi instalada na orla da Praia da Costa para conscientizar os motoristas que passam pela avenida. As linhas de ônibus municipais foram suspensas e os seis bolsões de estacionamento ao longo da orla (desde a Praia de Itaparica até o fim da Praia da Costa) serão interditados.
"Todas essas medidas são para diminuir o número de pessoas circulando nas praias e evitar aglomerações. A Força Tarefa continua atuando na fiscalização dos quiosques, ambulantes e na orientação dos banhistas sobre os cuidados necessários (uso de máscara, álcool em gel e evitar aglomerações). A Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura reforça as ações atuando no auxílio a abordagem dos profissionais de educação física que trabalham na orla, buscando evitar a prática dos esportes coletivos, assim os praticantes são notificados para desmontar as redes e evitarem os jogos e competições", diz a nota enviada pela prefeitura.

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SERRA

Já na Serra, a prefeitura informou que neste final de semana ocorreram fiscalizações integradas e barreiras sanitárias, principalmente nas orlas. O trabalho aconteceu ao longo de todo o dia.
"Participam o Departamento de trânsito, Guarda Municipal, Fiscalização de posturas, Fiscalização de meio ambiente, Vigilância sanitária, Polícia Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros. Essas fiscalizações estão ocorrendo todos os dias , pela manhã, tarde e noite. O balanço é divulgado sempre às segundas-feiras", diz a nota da prefeitura.

CARIACICA

Em Cariacica, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Wagner, responsável pela fiscalização no município, disse que neste final de semana a fiscalização ocorreu como nos outros dias, com abordagens, orientações e aplicação de autos de infração  quando necessário. 
Neste domingo (28), a fiscalização nos bairros Jerusalém, Vera Cruz, Bela Aurora, Rosa da Penha e Cajueiro. "Em Cariacica a população está atendendo melhor do que em qualquer outro município da região metropolitana. Temos o melhor índice de isolamento social de acordo com a Sesp", afirmou o tenente-coronel.

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