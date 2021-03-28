Capixabas ignoram decreto, furam quarentena e lotam praias na Grande Vitória

Praia da Guarderia, em Vitória, neste domingo (28) Crédito: Fernando Madeira

Fotógrafo de A Gazeta, Fernando Madeira flagrou a movimentação nas praias da Guarderia, Curva da Jurema, Ilha do Frade e Ilha do Boi, na Capital. Em alguns locais, o bloqueio instalado nos estacionamentos foi completamente ignorado pela população.

Bloqueio ignorado no estacionamento da Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

FISCALIZAÇÃO

Prefeitura de Vitória informou por nota que "tem fiscalizado e fechado espaços públicos, mantendo a fiscalização por toda a cidade". O município já interditou os estacionamentos públicos ao longo da Av. Dante Michelini (sentido Jardim da Penha – Jardim Camburi) e das praias da Curva da Jurema e da Ilha do Boi.

"Existe monitoramento e realização de visitas às instalações e equipamentos de lazer distribuídos pela cidade como quadras, campos de futebol e beach soccer, academias populares e núcleos de práticas esportivas. O objetivo é verificar se esses locais não estão sendo indevidamente utilizados já que todos eles se encontram atualmente fechados, até o próximo dia 4 de abril.", diz a nota.

Mesmo com proibição, capixabas foram à praia neste domingo (28), em Vitória

Ainda de acordo com a prefeitura, de quinta-feira (25) até sábado (27), o Comitê Integrado Contra a Covid-19 fez vistoria em 64 estabelecimentos no município de Vitória. As equipes das secretarias de Desenvolvimento da Cidade (SEDEC), Meio Ambiente (SEMMAM), Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros orientaram comerciantes sobre as regras de funcionamento durante a quarentena.

"No sábado, 26 estabelecimentos foram vistoriados em Jardim Camburi, sendo quatro praças. Desses, 11 estabelecimentos estavam fechados e cinco foram orientados e regularizaram o funcionamento (atuação em delivery). Nos demais não houve constatação de irregularidade. Cinco ambulantes estavam em funcionamento e tiveram as atividades paralisadas. Já na Rua da Lama, em Jardim da Penha, todos os estabelecimentos estavam fechados e sem a presença de ambulantes", complementa a nota.

VILA VELHA

Na Praia da Costa, em Vila Velha, a areia também ficou lotada de guarda-sóis — o que é proibido pelo decreto. Vários pontos de aglomeração se formaram na orla, na frente dos agentes da Guarda Municipal.

Mesmo com proibição, capixabas foram à praia neste domingo (28), em Vitória

A Prefeitura de VIla Velha informou que contou com o reforço da equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, na ronda para fiscalização e orientação da população neste domingo (28).

"Todas essas medidas são para diminuir o número de pessoas circulando nas praias e evitar aglomerações. A Força Tarefa continua atuando na fiscalização dos quiosques, ambulantes e na orientação dos banhistas sobre os cuidados necessários (uso de máscara, álcool em gel e evitar aglomerações). A Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura reforça as ações atuando no auxílio a abordagem dos profissionais de educação física que trabalham na orla, buscando evitar a prática dos esportes coletivos, assim os praticantes são notificados para desmontar as redes e evitarem os jogos e competições", diz a nota enviada pela prefeitura.

SERRA

Já na Serra, a prefeitura informou que neste final de semana ocorreram fiscalizações integradas e barreiras sanitárias, principalmente nas orlas. O trabalho aconteceu ao longo de todo o dia.

"Participam o Departamento de trânsito, Guarda Municipal, Fiscalização de posturas, Fiscalização de meio ambiente, Vigilância sanitária, Polícia Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros. Essas fiscalizações estão ocorrendo todos os dias , pela manhã, tarde e noite. O balanço é divulgado sempre às segundas-feiras", diz a nota da prefeitura.

CARIACICA

Em Cariacica, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Wagner, responsável pela fiscalização no município, disse que neste final de semana a fiscalização ocorreu como nos outros dias, com abordagens, orientações e aplicação de autos de infração quando necessário.