O governador Renato Casagrande anunciou a prorrogação do período de quarentena no ES Crédito: Divulgação / Governo do ES

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - quarentena é prorrogada no ES até o domingo de Páscoa

Além disso, de domingo (28) até o dia 4 de abril algumas atividades consideradas essenciais nesta primeira fase da quarentena, vão deixar de ser. São elas: estabelecimentos comerciais atacadistas, lojas de material de construção, oficinas e lojas de veículos, agências bancárias (com exceção de atendimento para auxílio), casas lotéricas e atividade de pesca no mar. Ou seja, estas atividades não estarão autorizadas a funcionar ao longo da próxima semana.

O governador também determinou que o serviço de transporte de pessoas, municipal e metropolitano seja suspenso, assim como o intermunicipal, o interestadual e o ferroviário. "Estamos suspendendo o transporte público municipal e o metropolitano. O Transcol será suspenso entre 28 de março e 4 de abril. Estamos suspendendo transporte intermunicipal e interestadual. A rodoviária vai ser fechada. Transporte ferroviário também será suspenso. Transporte de carga continua", afirmou.

A respeito do sistema de saúde, Casagrande afirmou que apenas estará suspenso o atendimento ambulatorial especializado. Já o atendimento na atenção básica continua nas unidades de saúde, inclusive a vacinação. "Serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente também", declarou.

Em resumo, as principais medidas anunciadas sobre o período restante da quarentena foram:

Transporte público suspenso e rodoviárias fechadas a partir de domingo (28);



Quarentena prorrogada no ES até 4 de abril, domingo de Páscoa;



Oficinas, bancos e lotéricas saem da classificação "essencial", não funcionando a partir de domingo (28).



OCUPAÇÃO DE LEITOS

A grande preocupação que levou à adoção de medidas mais rígidas pelo governo do Estado foi o fato de que a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) tem se mantido acima dos 90%, mesmo com a ampliação de leitos.

"Estamos no oitavo dia da quarentena. Avançamos nesses dias, mas é preciso reconhecer que precisamos avançar mais. Os dados que nós temos têm que deixar todos os capixabas preocupados. Precisamos melhorar os indicadores. Ainda estamos atendendo a todos os pacientes em UTIs. Por que nós temos que avançar mais? A taxa de ocupação está se mantendo acima de 90% mesmo com a abertura de leitos praticamente todo dia", explicou Casagrande.

Segundo o governador, ainda nesta quarta-feira (24) havia 819 leitos de UTI, praticamente 100 leitos a mais que no início do mês. "Mas saímos de 525 pacientes para 750 internados em UTI. Isso mostra a nossa preocupação. Tenho dito que estamos conseguindo estar um passo à frente da doença, mas ela já está alcançando o nosso calcanhar. Se continuar, podemos ficar sem leitos", alertou.

ENTENDA

A quarentena originalmente foi anunciada no dia 16 de março e passou a funcionar desde o último dia 18 , com a inclusão de todos os 78 municípios do Espírito Santo no risco extremo da Covid-19. A adoção da quarentena implicou em várias restrições em atividades sociais e econômicas que precisaram ser revistas pela manutenção da pressão sobre o sistema de saúde capixaba.