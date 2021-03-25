ES recebe mais 79 mil doses e vai vacinar idosos acima de 65 anos

Com esse quantitativo, os idosos acima de 65 anos vão começar a receber a vacina. "Atenderemos 100% dos idosos de 70 a 74 anos, 20% dos idosos de 65 a 69 anos e 2% dos trabalhadores da saúde. A distribuição aos municípios deve acontecer nesta sexta-feira (26)”, informou o secretário Nésio Fernandes.