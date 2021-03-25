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Covid-19

ES recebe mais 79 mil doses e vai vacinar idosos acima de 65 anos

A distribuição aos municípios deve acontecer nesta sexta-feira (26), de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde

Publicado em 25 de Março de 2021 às 12:08

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

25 mar 2021 às 12:08
Dose da vacina Coronavac, contra a Covid-19
Dose da vacina Coronavac Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo
O Espírito Santo vai receber, nesta quinta-feira (25), um novo lote de vacinas para dar continuidade à campanha de vacinação contra o novo Coronavírus (Covid-19). Segundo o governo, serão entregues 17.900 doses da AstraZeneca/Oxoford e 62 mil doses da Coronavac, totalizando 79.900 imunizantes. 
Com esse quantitativo, os idosos acima de 65 anos vão começar a receber a vacina.  "Atenderemos 100% dos idosos de 70 a 74 anos, 20% dos idosos de 65 a 69 anos e 2% dos trabalhadores da saúde. A distribuição aos municípios deve acontecer nesta sexta-feira (26)”, informou o secretário Nésio Fernandes.
Atualmente, o Estado está imunizando idosos com idades entre 70 e 74 anos, trabalhadores de saúde e comunidades quilombolas. Segundo o Painel de Vacinação,  235.850 mil pessoas já receberam a primeira dose no Espírito Santo.   

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