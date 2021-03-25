ES recebe mais 79 mil doses e vai vacinar idosos acima de 65 anos

O Espírito Santo vai receber, nesta quinta-feira (25), um novo lote de vacinas para dar continuidade à campanha de vacinação contra o novo Coronavírus (Covid-19). Segundo o governo, serão entregues 17.900 doses da AstraZeneca/Oxoford e 62 mil doses da Coronavac, totalizando 79.900 imunizantes.
Com esse quantitativo, os idosos acima de 65 anos vão começar a receber a vacina. "Atenderemos 100% dos idosos de 70 a 74 anos, 20% dos idosos de 65 a 69 anos e 2% dos trabalhadores da saúde. A distribuição aos municípios deve acontecer nesta sexta-feira (26)”, informou o secretário Nésio Fernandes.
Atualmente, o Estado está imunizando idosos com idades entre 70 e 74 anos, trabalhadores de saúde e comunidades quilombolas. Segundo o Painel de Vacinação, 235.850 mil pessoas já receberam a primeira dose no Espírito Santo.