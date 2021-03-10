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Coronavírus

Coronavac produz anticorpos contra variantes preocupantes, diz Dimas Covas

O diretor do Instituto Butantan também acrescentou que, a variante B.1.1.7, originária do Reino Unido, apresenta aumento da transmissão e mudança na gravidade dos sintomas

Publicado em 10 de Março de 2021 às 15:12

Publicado em 

10 mar 2021 às 15:12
Vacina Coronavac
Caixa da vacina Coronavac Crédito: Carlos Alberto Silva
O  diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, informou que a vacina produzida pelo Butantan produz anticorpos contra as variantes mais preocupantes do novo coronavírus até o momento, conforme pesquisa realizada por cientistas do Instituto Butantan e da USP, no ICB (Instituto de Ciências Biomédicas).
Ao comentar sobre as variantes, o diretor falou sobre as "características que são extremamente preocupantes" das novas cepas. Segundo Covas, a variante B.1.1.7, originária do Reino Unido, apresenta aumento da transmissão, bem como mudança na gravidade dos sintomas.
Já a variante B.1.351, da África do Sul, mostra aumento da carga viral, maior facilidade de transmissão e resistência à neutralização. No caso das variantes brasileiras, encontradas pela primeira vez em Manaus e no Rio de Janeiro, são encontradas características de ambas as outras variantes. No entanto, segundo o diretor, a Coronavac é eficaz contra novas cepas do coronavírus, "estamos diante de uma vacina que é efetiva em proteção contra essa variantes que estão circulando neste momento", disse.

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