Saiba os bairros que lideram mortes por Covid-19 no ES em março

Os chamados bairros nobres da Grande Vitória, neste mês de março, têm puxado os casos mais numerosos de mortes por Covid-19. Jardim da Penh
a, que reúne população jovem e também um grande número de idosos, está à frente no triste ranking do terceiro mês do ano, com 11 ocorrências de óbitos por causa da doença da pandemia.
A vice-liderança está com a Praia da Costa
, onde oito pessoas morreram. Por sinal, no fim de semana, o bairro da orla de Vila Velha esteve com suas areias lotadas. O terceiro lugar, em março, está com Jardim Camburi
, também na Capital, com sete mortes confirmadas.
Até o momento, somente o mês de março contabiliza 389 confirmações de mortes por Covid-19. Os balanços diários podem ter informações de óbitos de outros meses.
Em março, a maioria das mortes aconteceu na faixa etária dos 60 aos 69 anos, com 101 casos. Mas pacientes mais novos
também não estão resistindo, como os de 50 a 59 anos (41 óbitos), de 40 a 49 anos (27), e, ainda, de 30 a 39 anos (23).
Esses 23 óbitos, ao longo desses 24 dias, já representam 10,74% de todas as mortes de pessoas na faixa etária de 30 a 39 anos ao longo de toda a pandemia. Ao todo, foram 214 casos fatais desde o início do surto pandêmico.