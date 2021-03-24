Um bebê de apenas quatro meses foi infectado pela variante mais contagiosa e letal do coronavírus em Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo. Além dele, o município identificou outros 26 pacientes com a B.1.1.7, originária do Reino Unido.
De acordo com a enfermeira Letícia Piana, da Secretaria Municipal de Saúde, os pacientes infectados com a nova variante estão curados. Três deles chegaram a ser internados em hospital de referência, mas já foram liberados. O último paciente registrado com a nova variante em Vila Pavão teve cura clínica nesta terça-feira (23).
Bebê de 4 meses é confirmado com a variante mais letal da Covid no ES
Os 27 casos foram identificados pelo estudo do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacens-ES) com base nas amostras coletadas dos doentes, segundo a prefeitura. As análises mostram ainda que foram 12 casos da variante detectados em fevereiro e 15 no mês de março.
O município de Vila Pavão é vizinho de Barra de São Francisco, apontado pela Secretaria de Estado da Saúde como um dos epicentros da nova variante no Espírito Santo.
VARIANTE MAIS LETAL E TRANSMISSÍVEL
Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, e Piúma, no Sul, são os municípios com o maior número de casos de contaminados pela variante inglesa do coronavírus. A descoberta foi revelada através do estudo do Lacen, considerando as amostras de doentes da Covid-19, apresentado na última segunda-feira (22) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Os dados analisados apontam o registro da variante B.1.1.7 descoberta no Reino Unido, em setembro de 2020, e que possui uma taxa de infecciosidade que pode chegar até a 90%. Ela já foi detectada em 33 países e o risco de levar o contaminado a óbito é 62% maior que o das demais variantes. No Espírito Santo, a B.1.1.7 foi registrada pela primeira vez em dezembro de 2020 e, atualmente, está presente em 65 municípios, do total de 78. Por ter alto índice de transmissão, o número de infectados por essa variante tem dobrado a cada 15 dias.