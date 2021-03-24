Bebê de 4 meses é confirmado com a variante mais letal da Covid no ES

Bebê de 4 meses é confirmado com a variante mais letal da Covid-19 no ES Crédito: Pixabay

Um bebê de apenas quatro meses foi infectado pela variante mais contagiosa e letal do coronavírus em Vila Pavão , no Noroeste do Espírito Santo. Além dele, o município identificou outros 26 pacientes com a B.1.1.7, originária do Reino Unido.

De acordo com a enfermeira Letícia Piana, da Secretaria Municipal de Saúde, os pacientes infectados com a nova variante estão curados. Três deles chegaram a ser internados em hospital de referência, mas já foram liberados. O último paciente registrado com a nova variante em Vila Pavão teve cura clínica nesta terça-feira (23).

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Os 27 casos foram identificados pelo estudo do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacens-ES) com base nas amostras coletadas dos doentes, segundo a prefeitura. As análises mostram ainda que foram 12 casos da variante detectados em fevereiro e 15 no mês de março.

Vila Pavão: estudo identificou 27 pessoas com a nova cepa do coronavírus no município Crédito: Prefeitura de Vila Pavão/Divulgação

VARIANTE MAIS LETAL E TRANSMISSÍVEL

Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, e Piúma, no Sul, são os municípios com o maior número de casos de contaminados pela variante inglesa do coronavírus. A descoberta foi revelada através do estudo do Lacen, considerando as amostras de doentes da Covid-19, apresentado na última segunda-feira (22) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).