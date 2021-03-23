"Transmissão comunitária de variante é galopante no ES", diz diretor do Lacen

Sete variantes do novo coronavírus circulam no Espírito Santo. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta terça-feira (23), o coordenador-geral do Laboratório Central da Sesa (Lacen) , Rodrigo Rodrigues, alertou que a variante do Reino Unido é a predominante no Estado, já caracterizando uma transmissão comunitária é galopante.
As variantes identificadas através de sequenciamento genético no ES são: B.1.1.143; B.1.1.28; B.1.1.33; B.1.1.7; B.40; P.1; e P.2. A linhagem britânica (B.1.1.7) é apontada como a mais perigosa, pois é 61% mais letal que as outras variantes já conhecidas e 90% mais infecciosa. Confira, na íntegra, a entrevista do diretor do Lacen, Rodrigo Rodrigues, à jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória.
Entrevista com o diretor do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen), Rodrigo Rodrigues
EPICENTRO DA VARIANTE BRITÂNICA NO ES
As cidades de Piúma, no Sul do Estado, e Barra de São Francisco, no Noroeste, são os municípios com o maior número de casos de contaminados pela variante inglesa do coronavírus. A taxa de infecciosidade desta cepa pode chegar até 90%.