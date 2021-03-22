Covid-19: saiba quais são as sete variantes do vírus que circulam no ES

Variantes do vírus estão presente em muitos novos pacientes no ES Crédito: Helio Filho/Secom ES

Um estudo realizado pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) apontou que sete linhagens do coronavírus circulam no Estado . Uma delas é a variante do Reino Unido que possui maior facilidade de transmissão entre as pessoas e está mais presente nos infectados com Covid-19 na faixa etária entre 0 e 30 anos.

A análise foi feita em cima de amostras de testes para Covid-19 realizadas de março de 2020 a março de 2021. O resultado das pesquisas dos dados foi apresentado na tarde desta segunda-feira (22) por Rodrigo Rodrigues, diretor do Lacen-ES, e pelo secretário Estadual de Saúde (Sesa), Nésio Fernandes.

Rodrigo Rodrigues explicou que novas variantes surgem diariamente. "Toda vez que o vírus se multiplica ou é transmitido de pessoa para pessoa, mutações ocorrem e podem levar ao surgimento de novas variantes com maior ou menor transmissibilidade", pontuou.

VARIANTES PRESENTES NO ES





B.1.1.143



B.1.1.28



B.1.1.33



B.1.1.7



B.40



P.1



P.2



Dentro das variantes conhecidas no mundo, três delas possuem maior transmissibilidade, sendo chamadas de "Variantes de Preocupação":

Variante B1. 1.7 , que tem origem no Reino Unido e foi identificada em setembro de 2020;

, que tem origem no e foi identificada em setembro de 2020; Variante B1.351 , com origem na África do Sul e identificada na data de outubro de 2020;

, com origem na e identificada na data de outubro de 2020; Variante P1, é a brasileira que teve origem em Manaus e foi descoberta em janeiro de 2021.

Dessas, apenas o registro de uma delas não foi encontrado no Espírito Santo , segundo o estudo do Lacen, que é a variante africana. Além dessas duas, outras cinco variantes do coronavírus também circulam aqui no Estado.

Minas Gerais e Apesar de sete variantes, o número é considerado pequeno. O Espírito Santo possui menos diversidade de variantes que os estados vizinhos, Rio de Janeiro Bahia , que possuem mais que o dobro.

Espírito Santo já tem 7 variantes do novo coronavírus em circulação Crédito: Reprodução/Sesa

VARIANTE INGLESA

Na apresentação do diretor do Lacen, ele também mostrou o estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais que analisou amostras de vários Estados e apontou que em dez deles a variante do Reino Unido (B1.1.7) estava presente.