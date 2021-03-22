Secretário de Saúde do ES: "Se interações continuarem, não haverá leitos"

Secretário Nésio Fernandes faz apelo aos capixabas: "Cuidem-se e fiquem em casa" Crédito: Fernando Madeira

não haverá leitos para todos". O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou nesta segunda-feira (22) que uma variante mais veloz e letal do novo coronavírus foi identificada no Espírito Santo . Por conta da nova informação, ele fez questão de reforçar o alerta sobre os cuidados que devem ser tomados para que a transmissão seja interrompida e afirmou que, "se não interrompermos as interações,".

O diretor do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES), Rodrigo Rodrigues, foi quem fez a apresentação da análise sobre a descoberta da nova variante. Durante o pronunciamento, Nésio ainda chamou a atenção para o fato de a rede privada do Espírito Santo já se encontrar nos limites de capacidade de expansão de leitos, assim como ocorre na rede filantrópica. "Na rede pública ainda vamos conseguir abrir alguns leitos, mas as expansões não são infinitas", disse.

"Não é possível construir 3 mil leitos de UTI no Espírito Santo. Precisamos interromper a transmissão da doença, as internações hospitalares. Assim, vamos interromper a subida de óbitos. Mais do que nunca, usem máscaras, isolem-se, lavem as mãos. São comportamentos necessários por parte de todos" Nésio Fernandes - secretário da Saúde do ES

O secretário também fez um apelo para a sociedade capixaba e mandou uma mensagem para aqueles que negam a existência e gravidade da Covid-19. "É importante entender que a doença não vai deixar de existir pela sua negação e omissão. Ela pode chegar até você. Proteja-se, porque ela existe", pontuou.

""Faço um apelo à sociedade capixaba de que compreenda a gravidade do momento em que vivemos. Essa semana teremos a conclusão dos primeiros 7 dias da quarentena proposta. Não haverá leitos para todos se não interrompermos as interações " Nésio Fernandes - secretário da Saúde do ES

DISCIPLINA E USO DE MÁSCARA

O secretário pediu que os capixabas, mais do que nunca, tenham disciplina na hora de sair de casa se necessário.

"Precisamos mais do que nunca ter disciplina de proteção: uso de máscaras principalmente. Para aqueles que estão se protegendo e aqueles que estão contaminados. Também é necessário que a população entenda que enquanto não houver imunização ampla acima de 70%, teremos que conviver com cotidiano diferenciado", completou.

Em relação à quarentena de 14 dias, anunciada pelo governo do Estado na última semana, Nésio reforçou que a necessidade da população permanecer esses dias em casa, em isolamento.

"Esses dias não são dias de ir para calçadão, de ir à praia. São dias para ficar em casa, em isolamento. Temos uma alta probabilidade de que altas variantes circulem e alcancem um grau de predominância no nosso Estado. Isso pode explicar a velocidade de aceleração e os recordes de óbitos que devemos encontrar nos próximos dias. Isso exige atenção. Precisamos impedir a transmissão da doença", concluiu o secretário.

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