Abertura de novas UTIs no ES esbarra na falta de profissionais e medicamentos, diz sindicato

Faltam médicos para garantir o funcionamento de novos leitos de UTI Crédito: Fernando Madeira

Com o Espírito Santo à beira do colapso, muita gente tem questionado por que não são abertos novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Estado. De acordo com o presidente do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (Simes), Otto Baptista, a dificuldade de abrir novos leitos esbarra em dois fatores: a falta de profissionais capacitados e a escassez de medicamentos.

"Esses profissionais que estão na linha de frente, especialmente nas UTIs, nesses 760 leitos de Norte a Sul do Estado, eles já estão com sua carga horária completa, ao máximo. Esses profissionais trabalhando nas UTIs completaram as vagas, não temos mais profissionais que venham a pegar novas vagas de novos leitos de UTI. Isso é preocupante, porque o paciente está lá, são equipamentos e medicamentos de alta complexidade, em que precisam de profissionais habilitados, capacitados atendendo essa demanda", afirmou.

O presidente do Simes lembrou ainda que capacitar profissionais para trabalhar em UTIs leva tempo, inclui residência médica e pelo menos dois cursos com certificação.

"Quem está na UTI hoje é o médico intensivista que fez residência médica, é o cardiologista, o cirurgião, o anestesista, um grupo de profissionais que já tem experiência com esses equipamentos e com essas drogas. Para capacitar você precisa de uma residência médica de dois anos, e tem dois cursos, o ATLS e ACLS, que são cursos demorados e precisam de um tempo para dar uma certificação para esse profissional, dizer que ele está capacitado para assumir uma UTI", explicou.

Otto Baptista é diretor do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo Crédito: Reprodução/Tv Gazeta

FALTA DE MEDICAMENTOS

O presidente do sindicato dos médicos diz que há ainda outra preocupação: a dificuldade já existente de encontrar alguns insumos essenciais para o funcionamento de uma UTI, medicamentos que permitem, por exemplo, manter o paciente intubado.