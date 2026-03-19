Home
>
Cotidiano
>
“Foi um desespero”: moradora perde veículos após incêndio em garagem de prédio em Vitória

“Foi um desespero”: moradora perde veículos após incêndio em garagem de prédio em Vitória

Técnica de enfermagem morava no Rio de Janeiro, havia se mudado há poucos dias para o local e viuos  bens serem destruídos pelas chamas

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de março de 2026 às 15:36

Um veículo pegou fogo na garagem de um prédio em Jardim Camburi, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (19). Por conta do incêndio, o edifício de sete andares, localizado na Rua Miltor de Oliveira Fernandes, precisou ser evacuado.

Recém-chegada ao Espírito Santo, a técnica de enfermagem Roberta Cardoso viu o recomeço da família ser interrompido por um incêndio que destruiu o carro e a moto dela na garagem de um prédio em Jardim Camburi, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (19). Ela morava em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e se mudou para o Estado há apenas uma semana. “A gente tinha acabado de recomeçar a vida aqui. Agora é recomeçar de novo”, lamentou.

Recomendado para você

Menina de 2 anos morreu após uma semana apresentando sintomas e três transferências hospitalares; caso segue em investigação e as análises ainda não foram concluídas

Secretaria de Boa Esperança coleta carrapatos após morte de criança por febre maculosa

Técnica de enfermagem morava no Rio de Janeiro, havia se mudado há poucos dias para o local e viuos  bens serem destruídos pelas chamas

“Foi um desespero”: moradora perde veículos após incêndio em garagem de prédio em Vitória

O município segue sob alerta de chuvas intensas até sexta-feira (20), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Chuva gera alagamentos em Cachoeiro de Itapemirim

Roberta contou que estava em casa quando ouviu gritos de moradores alertando sobre o fogo. Ao descer com a filha, encontrou os veículos já em chamas. “Quando chegamos perto da garagem, meu carro e minha moto, além do táxi do vizinho, já estavam pegando fogo. Não pude retirar nada por causa do risco de explosão. Foi aquele desespero”, disse em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta.

O prédio precisou ser evacuado, e moradores deixaram os apartamentos às pressas. Apesar do susto, não houve registro de feridos. Sem seguro dos veículos, Roberta agora tenta entender como vai lidar com o prejuízo após perder os bens poucos dias depois da mudança. "Pelo menos ninguém se feriu”, afirmou a moradora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Ainda não há confirmação sobre qual veículo deu início ao incêndio. A corporação esclareceu ainda que foi feita uma verificação das garagens e do 1º e 2º andar do edifício, para descartar riscos e liberar o imóvel para o retorno dos moradores. Parte da garagem permaneceu isolada e a empresa administradora do condomínio solicitou perícia.

Leia mais

Imagem - Adolescente de 13 anos esfaqueia colega dentro de escola em Vitória

Adolescente de 13 anos esfaqueia colega dentro de escola em Vitória

Imagem - Mulher é presa após chamar menino de 11 anos de 'macaco' e 'pretinho' em Vitória

Mulher é presa após chamar menino de 11 anos de 'macaco' e 'pretinho' em Vitória

Imagem - Quatro pessoas são baleadas em ataque em frente a distribuidora em Vitória

Quatro pessoas são baleadas em ataque em frente a distribuidora em Vitória

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais