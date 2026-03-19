Oportunidade

Instituto Ponte oferece 130 vagas para bolsitas e alunos da rede pública

Os selecionados passam a integrar o programa de acompanhamento educacional do Instituto, que segue até a conclusão do ensino superior

Publicado em 19 de março de 2026 às 18:11

Instituto Ponte oferece 130 vagas para alunos da rede pública e bolsistas Crédito: Divulgação

O Instituto Ponte está com inscrições abertas até o dia 22 de março para o processo seletivo de 2026, com a oferta de mais de 130 vagas para estudantes de todo o país. As vagas são destinadas a alunos de escolas públicas ou bolsistas integrais, do 7º ano do ensino fundamental à 2ª série do ensino médio, com renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa.

As inscrições e informações completas estão disponíveis no site oficial do Instituto Ponte - www.institutoponte.org.br. Os selecionados passam a integrar o programa de acompanhamento educacional, que segue até a conclusão do ensino superior.

Entre os benefícios oferecidos estão bolsas de estudo para o ensino médio em escolas particulares, custeio de materiais, uniforme, vale-transporte, curso de inglês em instituições parceiras e atividades no contraturno, realizadas de forma presencial e on-line.

A ONG capixaba, que atua na promoção da ascensão social por meio da educação, também projeta um novo recorde de candidatos nesta edição. “Na edição passada, tivemos mais de 2 mil inscritos e selecionamos mais de 100 alunos. Para este ano, esperamos novamente um número expressivo de candidaturas”, explica a coordenadora de seleção, Maria Luiza Pacheco.

Fundado em 2014, em Vitória, o Instituto Ponte atende atualmente 440 alunos de 18 estados brasileiros e vem ampliando o número de vagas ao longo dos anos. Na última edição, mais de 2 mil estudantes se inscreveram, o maior volume já registrado.

De acordo com a fundadora e presidente da instituição, Bartira Almeida, o crescimento da procura reflete a confiança no projeto. “Isso mostra que mais jovens acreditam que a educação pode ser um caminho real de transformação. Nosso compromisso é identificar talentos e oferecer as condições necessárias para que eles se desenvolvam e alcancem a ascensão social em uma geração”, afirma.

Serviço

Inscrição do processo seletivo do Instituto Ponte

Vagas: 130

Fim das incrições: 22 de março

22 de março Endereço de cadastro: www.institutoponte.org.br

www.institutoponte.org.br Condições: destinadas a alunos de escolas públicas ou bolsistas integrais, do 7º ano do ensino fundamental à 2ª série do ensino médio, com renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta