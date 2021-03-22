Paciente com Covid-19 em Vitória espera há dois dias por leito de UTI

Devido à expansão acelerada de casos de covid-19 no Espírito Santo e ao aumento do número de internações, quem procurou atendimento neste domingo (21) no Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, localizado na capital, teve que esperar não apenas para ser atendido, mas, também, a liberação de uma vaga em um hospital para o tratamento da doença.
Uma das moradoras que enfrenta essa situação é Marcela Nascimento, de 36 anos, que foi diagnosticada com Covid-19 e está internada no Pronto Atendimento (PA) desde a última sexta-feira (20) à espera de uma vaga em leito de UTI.
“Desde a semana passada ela busca atendimento no PA e os médicos orientam apenas medicação. Na sexta-feira (19), ela piorou muito e teve que ficar internada. O infectologista que a atendeu disse que o quadro dela é grave e precisa de um leito de UTI, mas tinham duas pessoas na frente dela na mesma situação. O problema é que quanto mais demorar para encontrar uma vaga, mais ela piora”, explicou Marlene Nascimento Silva, 54 anos, mãe de Marcela.
Numa tentativa de agilizar a liberação da vaga de leito de UTI, Marlene chegou a entrar na Justiça contra o Governo do Estado. Na manhã desta segunda-feira (22), a autônoma foi informada de que uma vaga foi liberada no Hospital Jayme Santos Neves, localizado na Serra, e que a transferência será realizada o mais rápido possível.
"A vaga veio só na manhã desta segunda-feira (22), dois dias depois dela ser internada. Ainda estamos aguardando a remoção para o hospital"
O QUE DIZ A PREFEITURA
Segundo a Prefeitura de Vitória, a demora no atendimento ocorreu porque um dos médicos do PA de São Pedro, que prestava atendimento, passou mal. Além disso, a prefeitura admitiu que existe uma sobrecarga de pacientes com síndrome respiratória, que têm prioridade no atendimento.
“Os pacientes com Covid que chegaram aos PAs de São Pedro e da Praia do Suá e que estão aguardando um leito para internação em hospital estadual aguardam a remoção pela Central de Regulação de Internação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)", disse a nota da Prefeitura.
Para amenizar a pressão em sua rede de saúde pública, a Prefeitura de Vitória informou que publicou no Diário Oficial do Município, última terça-feira (16), o edital para o Processo Simplificado em caráter urgente para contratação de médico clínico, além de ter convocado, no dia 23 do mês passado, 26 médicos, em caráter emergencial, para reforçar o atendimento à população nos Pronto-Atendimentos de São Pedro e da Praia do Suá.
O QUE DIZ A SESA
Procurada pela reportagem, a Secretária Estadual de Saúde (Sesa) admitiu que a transferência para os hospitais estão demandando mais tempo devido ao avanço da pandemia no Espírito Santo. Além disso, a Sesa acrescentou que esse processo é realizado de acordo com a prioridade do quadro clínico de cada paciente.
Nesta manhã desta segunda-feira (22), a ocupação dos leitos de UTI no Espírito Santo alcançou a taxa de 93,69%. Já nos leitos de enfermaria a taxa é de 79,82%. A expectativa, de acordo com a Sesa, é que até o final do mês de abril ofereça mais 130 leitos de UTI exclusivos para o tratamento de covid-19, totalizando 900.