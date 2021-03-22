Paciente com Covid-19 em Vitória espera há dois dias por leito de UTI

Leitos de UTI para tratamento de covid-19. Crédito: Hélio Filho/Secom

Uma das moradoras que enfrenta essa situação é Marcela Nascimento, de 36 anos, que foi diagnosticada com Covid-19 e está internada no Pronto Atendimento (PA) desde a última sexta-feira (20) à espera de uma vaga em leito de UTI.

“Desde a semana passada ela busca atendimento no PA e os médicos orientam apenas medicação. Na sexta-feira (19), ela piorou muito e teve que ficar internada. O infectologista que a atendeu disse que o quadro dela é grave e precisa de um leito de UTI, mas tinham duas pessoas na frente dela na mesma situação. O problema é que quanto mais demorar para encontrar uma vaga, mais ela piora”, explicou Marlene Nascimento Silva, 54 anos, mãe de Marcela.

Numa tentativa de agilizar a liberação da vaga de leito de UTI, Marlene chegou a entrar na Justiça contra o Governo do Estado. Na manhã desta segunda-feira (22), a autônoma foi informada de que uma vaga foi liberada no Hospital Jayme Santos Neves, localizado na Serra, e que a transferência será realizada o mais rápido possível.

"A vaga veio só na manhã desta segunda-feira (22), dois dias depois dela ser internada. Ainda estamos aguardando a remoção para o hospital" Marlene Nascimento Silva - Autônoma e mãe de uma paciente com covid-19

O QUE DIZ A PREFEITURA

Segundo a Prefeitura de Vitória, a demora no atendimento ocorreu porque um dos médicos do PA de São Pedro, que prestava atendimento, passou mal. Além disso, a prefeitura admitiu que existe uma sobrecarga de pacientes com síndrome respiratória, que têm prioridade no atendimento.

“Os pacientes com Covid que chegaram aos PAs de São Pedro e da Praia do Suá e que estão aguardando um leito para internação em hospital estadual aguardam a remoção pela Central de Regulação de Internação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)", disse a nota da Prefeitura.

Para amenizar a pressão em sua rede de saúde pública, a Prefeitura de Vitória informou que publicou no Diário Oficial do Município, última terça-feira (16), o edital para o Processo Simplificado em caráter urgente para contratação de médico clínico, além de ter convocado, no dia 23 do mês passado, 26 médicos, em caráter emergencial, para reforçar o atendimento à população nos Pronto-Atendimentos de São Pedro e da Praia do Suá.

O QUE DIZ A SESA

Procurada pela reportagem, a Secretária Estadual de Saúde (Sesa) admitiu que a transferência para os hospitais estão demandando mais tempo devido ao avanço da pandemia no Espírito Santo. Além disso, a Sesa acrescentou que esse processo é realizado de acordo com a prioridade do quadro clínico de cada paciente.