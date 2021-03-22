Oito hospitais do ES não têm mais vagas de UTI para nenhuma doença

Grande Vitória

Hospital Estadual de Urgência e Emergência - Heue / Público - 100% (Total de 40 leitos para outras doenças ocupados e total de 3 leitos para Covid ocupados)



Hospital Evangélico de Vila Velha / Filantrópico Contratualizado - 100% (Total de 49 leitos para outras doenças ocupados e total de 29 leitos para Covid ocupados)

Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória / Público - 100% (Total de 25 leitos para outras doenças ocupados e total de 7 leitos para Covid ocupados)



Vila Velha Hospital / Privado Contratado - 100% (Total de 40 leitos para outras doenças ocupados e total de 40 leitos para Covid ocupados)







Norte do ES

Hospital Rio Doce / Filantrópico Contratualizado - 100% (Total de 29 leitos para outras doenças ocupados e total de 8 leitos para Covid ocupados)



Hospital São Camilo / Filantrópico Contratualizado - 100% (Total de 10 leitos para outras doenças ocupados e total de 10 leitos para Covid ocupados)







Sul do ES

Hospital Estadual São José do Calçado / Público - 100% (Total de 35 leitos para outras doenças ocupados e total de 30 leitos para Covid ocupados)

Hospital Evangélico de Itapemirim / Filantrópico Contratualizado - 100% (Total de 20 leitos para outras doenças ocupados e total de 20 leitos para Covid ocupados)

