Oito hospitais do ES não têm mais vagas de UTI para nenhuma doença

GRANDE VITÓRIA
Hospitais do ES com 100% das vagas de UTI ocupadas
Grande Vitória
Hospital Estadual de Urgência e Emergência - Heue / Público - 100% (Total de 40 leitos para outras doenças ocupados e total de 3 leitos para Covid ocupados)
Hospital Evangélico de Vila Velha / Filantrópico Contratualizado - 100% (Total de 49 leitos para outras doenças ocupados e total de 29 leitos para Covid ocupados)
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória / Público - 100% (Total de 25 leitos para outras doenças ocupados e total de 7 leitos para Covid ocupados)
Vila Velha Hospital / Privado Contratado - 100% (Total de 40 leitos para outras doenças ocupados e total de 40 leitos para Covid ocupados)
Norte do ES
Hospital Rio Doce / Filantrópico Contratualizado - 100% (Total de 29 leitos para outras doenças ocupados e total de 8 leitos para Covid ocupados)
Hospital São Camilo / Filantrópico Contratualizado - 100% (Total de 10 leitos para outras doenças ocupados e total de 10 leitos para Covid ocupados)
Sul do ES
Hospital Estadual São José do Calçado / Público - 100% (Total de 35 leitos para outras doenças ocupados e total de 30 leitos para Covid ocupados)
Hospital Evangélico de Itapemirim / Filantrópico Contratualizado - 100% (Total de 20 leitos para outras doenças ocupados e total de 20 leitos para Covid ocupados)