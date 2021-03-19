Dos 81 pacientes vindos de outros Estados, apenas 4 seguem internados no ES

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebeu trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Dos 81 pacientes vindos de outros Estados, apenas 5 seguem internados no ES

Rondônia e Entre pessoas oriundas do Amazonas Santa Catarina , o sistema de saúde capixaba recebeu, até o dia 15 de março, 81 pacientes infectados pelo novo coronavírus . Mas, do total, apenas quatro permanecem internados atualmente nas UTIs (unidades de terapia intensiva) do Estado, segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

“Neste momento (manhã de sexta-feira) temos somente cinco pacientes muito graves oriundos de outros estados ainda nas nossas UTIs. Isso representa menos de 1% da ocupação dos leitos de nosso Estado, não impedindo o acesso aos pacientes que são atendidos neste momento”, observou.

Ele explica que os pacientes oriundos de outros Estados que ainda estão em tratamento em território capixaba se encontram em situação muito crítica, mas há expectativa de evolução positiva no quadro de saúde de alguns. “Estamos lutando pela vida deles, nossos irmãos brasileiros, que se encontram em nossos hospitais.”

Em fevereiro, mais 40 pacientes, vindos de Rondônia, chegaram ao Espírito Santo, também em busca de tratamento que seu Estado de origem já não era capaz de prover, em função do esgotamento de leitos. Já em março, 5 pacientes de Santa Catarina vieram receber atendimento nos hospitais capixabas.

Em pronunciamento na manhã desta sexta-feira (19), o secretário de Estado da Saúde reforçou que o gesto de solidariedade no atendimento aos pacientes oriundos de outros locais ocorreu em um momento em que a quantidade de leitos disponíveis era maior, e que em nenhum momento isso significou a falta de atendimento aos capixabas.

Entretanto, observou que, assim como o Estado já não é capaz de receber pacientes de fora, outros governos não seriam capazes, no momento, de receber pacientes do Espírito Santo, pois o sistema de saúde no país, de um modo geral, já não suporta o número de pacientes com necessidade de internação.