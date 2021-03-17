Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Medidas mais extremas

Quarentena no ES pode ser prorrogada se ocupação de leitos não cair

Secretário estadual de governo, Gilson Daniel explicou as possibilidades previstas caso a taxa de ocupação das UTIs continue acima de 90% nos próximos 14 dias

Publicado em 17 de Março de 2021 às 20:39

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

17 mar 2021 às 20:39
Foto da praça de pedágio vazia da Terceira Ponte feita às 19h52 de hoje (20), horário em que normalmente é registrado grande engarrafamento
Objetivo do Governo do ES é reduzir a circulação das pessoas e interromper a transmissão da Covid-19 Crédito: Antonio Carlos Barbieri
Com início nesta quinta-feira (18), a quarentena no Espírito Santo tem duração prevista de 14 dias, mas pode ser prorrogada caso a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) continue acima de 90% – e, se houver uma piora no índice, as medidas socioeconômicas podem ser ainda mais duras.
Os possíveis panoramas para daqui cerca de duas semanas foram revelados pelo secretário estadual de governo Gilson Daniel, em entrevista ao Papo de Colunista desta quarta-feira (17). No entanto, ele destacou que o Governo do Estado acredita que os números da pandemia terão melhorado ao final do período.
"Com a abertura de novos leitos, fiscalização, apoio dos municípios e da sociedade, acreditamos que teremos melhoras. Mas se tivermos acima de 90% de ocupação daqui a 14 dias, não teremos outra opção que não seja a prorrogação do decreto"
Gilson Daniel - Secretário de Governo do Espírito Santo
Apesar de demonstrar conhecimento dos impactos econômicos, ele explicou que o momento se impôs e que o objetivo principal é salvar vidas. "As medidas que foram publicadas foram mais um aperto. Se houver necessidade, vamos apertar mais, porque a nossa meta é não faltar leitos e evitar que as pessoas morram", disse.
"O Governo seguiu a ciência desde o início da pandemia. Nos próximos dias, nós vamos acompanhar os números no Espírito Santo e no Brasil. Não podemos ter medo de fazer o que é certo, de adotar medidas a favor da vida. Se tiver que fechar (mais) para evitar uma morte, vamos fechar", completou Gilson Daniel.
"Não adianta só o Governo do ES abrir leitos e investir. A sociedade também precisa fazer a sua parte, precisamos da consciência das pessoas"
Gilson Daniel - Secretário de Governo do Espírito Santo
Para tentar atingir o objetivo da quarentena, o secretário reforçou o pedido de colaboração aos capixabas. "Temos que ter o apoio. Precisamos que a sociedade entenda a necessidade da utilização das máscaras, da higienização das mãos e da não aglomeração. É um apelo que nós temos feito", afirmou.

COLABORAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Algumas definições a respeito do que poderá ou não funcionar nos próximos 14 dias ficou a cargo dos municípios, é o caso das feiras-livres, por exemplo. No entanto, a maior parte das determinações já foram definidas pelo Governo do Estado e precisam ser cumpridas pelas prefeituras capixabas.
"Acreditamos que teremos o apoio de todos os prefeitos. O prefeito tem que organizar o trabalho com base nesse decreto. O que o prefeito pode fazer é aumentar as restrições do decreto, mas não pode falar que vai abrir o comércio, porque ele estará indo de encontro à legislação", esclareceu o secretário Gilson Daniel.
No entanto, caso esse apoio não seja verificado, ele garantiu que os episódios de descumprimento podem ser levados à Justiça. "O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) vai atuar no cumprimento desse decreto. O prefeito que não atender pode sofrer sanções, um processo de improbidade", alertou.

Veja Também

Quarentena no ES: condomínios podem multar quem não seguir as regras

"Se as medidas falharem, não terá leitos para todos", diz secretário do ES

Praias do Sul do ES serão fechadas durante a quarentena

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Gilson Daniel Governo do ES Covid-19 Papo de Colunista Podcast Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
5 filmes baseados em livros que você precisa assistir

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados