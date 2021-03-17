Quarentena no ES pode ser prorrogada se ocupação de leitos não cair

Objetivo do Governo do ES é reduzir a circulação das pessoas e interromper a transmissão da Covid-19 Crédito: Antonio Carlos Barbieri

Com início nesta quinta-feira (18), a quarentena no Espírito Santo tem duração prevista de 14 dias, mas pode ser prorrogada caso a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) continue acima de 90% – e, se houver uma piora no índice, as medidas socioeconômicas podem ser ainda mais duras.

"Com a abertura de novos leitos, fiscalização, apoio dos municípios e da sociedade, acreditamos que teremos melhoras. Mas se tivermos acima de 90% de ocupação daqui a 14 dias, não teremos outra opção que não seja a prorrogação do decreto" Gilson Daniel - Secretário de Governo do Espírito Santo

Apesar de demonstrar conhecimento dos impactos econômicos, ele explicou que o momento se impôs e que o objetivo principal é salvar vidas. "As medidas que foram publicadas foram mais um aperto. Se houver necessidade, vamos apertar mais, porque a nossa meta é não faltar leitos e evitar que as pessoas morram", disse.

"O Governo seguiu a ciência desde o início da pandemia. Nos próximos dias, nós vamos acompanhar os números no Espírito Santo e no Brasil . Não podemos ter medo de fazer o que é certo, de adotar medidas a favor da vida. Se tiver que fechar (mais) para evitar uma morte, vamos fechar", completou Gilson Daniel.

"Não adianta só o Governo do ES abrir leitos e investir. A sociedade também precisa fazer a sua parte, precisamos da consciência das pessoas" Gilson Daniel - Secretário de Governo do Espírito Santo

Para tentar atingir o objetivo da quarentena, o secretário reforçou o pedido de colaboração aos capixabas. "Temos que ter o apoio. Precisamos que a sociedade entenda a necessidade da utilização das máscaras, da higienização das mãos e da não aglomeração. É um apelo que nós temos feito", afirmou.

COLABORAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Algumas definições a respeito do que poderá ou não funcionar nos próximos 14 dias ficou a cargo dos municípios, é o caso das feiras-livres , por exemplo. No entanto, a maior parte das determinações já foram definidas pelo Governo do Estado e precisam ser cumpridas pelas prefeituras capixabas.

"Acreditamos que teremos o apoio de todos os prefeitos. O prefeito tem que organizar o trabalho com base nesse decreto. O que o prefeito pode fazer é aumentar as restrições do decreto, mas não pode falar que vai abrir o comércio, porque ele estará indo de encontro à legislação", esclareceu o secretário Gilson Daniel.