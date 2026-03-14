Depois de meia-noite

Moradores reclamam de obras do Mergulhão de Camburi durante a madrugada

Relatos informam sobre barulho intenso que afeta a rotina de quem mora na região; prefeitura afirma que intervenções noturnas são necessárias para reduzir impacto no trânsito

Publicado em 14 de março de 2026 às 17:53

Após o episódio de um "córrego" formado na construção do Mergulhão de Camburi, em Vitória, durante reparo da rede de esgoto, moradores da região convivem com um novo problema: o barulho das obras na madrugada. É que agora as intervenções incluem uma etapa de trabalho noturno, que está afetando a rotina de quem reside nas proximidades.

Relatos de moradores de prédios da região indicam que as atividades na madrugada começaram na última quarta-feira (11). Neste sábado, foram feitos registros em vídeo pouco depois da meia-noite e, segundo os vizinhos da obra, às 5h30 os operários ainda trabalhavam no local.

"Eles trabalharam a noite toda, eu nem consegui dormir direito", afirma o morador José Júnior Durão de Almeida.

Questionada sobre o horário de trabalho das equipes e se alguma medida seria adotada para minimizar os impactos relacionados ao barulho, a Prefeitura de Vitória respondeu que compreende a queixa dos moradores, mas que as intervenções noturnas são necessárias para evitar reflexos no trânsito no período diurno.

"Caso esses serviços fossem executados durante o dia, haveria risco de congestionamentos intensos e de colapso no sistema viário local", sustenta a administração municipal, em nota da Secretaria de Obras.

A realização de trabalhos na madrugada, continua a prefeitura na nota, é uma prática adotada em grandes cidades para reduzir transtornos à mobilidade urbana. Ressalta, ainda, que a prioridade é realizar os serviços no período diurno, recorrendo ao trabalho noturno apenas quando tecnicamente necessário.

"A obra tem como objetivo melhorar a circulação de veículos, pedestres e ciclistas e ampliar a fluidez do trânsito na região norte da Capital, especialmente em Jardim Camburi, com passagem livre entre as avenidas Gelu Vervloet (Norte-Sul) e Dante Michelini", explica.

A prefeitura, no entanto, não esclareceu por quanto tempo mais será necessário o trabalho noturno nem respondeu sobre eventuais medidas para reduzir os impactos do barulho para os moradores da região.

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