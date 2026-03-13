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Cinco pessoas passam mal após ingerir refrigerante em Ecoporanga

Cinco pessoas passam mal após ingerir refrigerante em Ecoporanga

Entre as vítimas estão três crianças, uma adolescente e um adulto que relataram sentir um gosto metálico na boca após ingerir a bebida; a Polícia Civil investiga o caso

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de março de 2026 às 17:58

Entre as vítimas estão três crianças, uma adolescente e um adulto que relataram sentir um gosto metálico na boca após ingerir a bebida; a Polícia Civil investiga o caso
Avó de uma das pessoas que consumiu o refrigerante disse que comprou a bebida em um bar Crédito: Leitor/A Gazeta

Cinco pessoas passaram mal após consumirem um refrigerante na noite dessa quinta-feira (12), em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. Três crianças, uma adolescente e um adulto deram entrada em um hospital do município com sintomas de possível intoxicação. 

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para prestar apoio ao Conselho Tutelar no atendimento da ocorrência. No hospital, a avó das crianças relatou que as vítimas começaram a passar mal após ingerirem o refrigerante que ela havia comprado em um bar.

Em conversa com o repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, a mãe das crianças disse que, após o consumo da bebida, elas sentiram um gosto metálico na boca e, em seguida, apresentaram tontura, náusea, forte dor abdominal e dor de cabeça. Durante o trajeto até o hospital, alguns chegaram a desmaiar. Três crianças permanecem internadas sob observação médica.

Polícia Civil informou que as circunstâncias do caso serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Ecoporanga. Detalhes não foram divulgados para não prejudicar as investigações.

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