Sinais de intoxicação

Cinco pessoas passam mal após ingerir refrigerante em Ecoporanga

Entre as vítimas estão três crianças, uma adolescente e um adulto que relataram sentir um gosto metálico na boca após ingerir a bebida; a Polícia Civil investiga o caso

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de março de 2026 às 17:58

Avó de uma das pessoas que consumiu o refrigerante disse que comprou a bebida em um bar Crédito: Leitor/A Gazeta

Cinco pessoas passaram mal após consumirem um refrigerante na noite dessa quinta-feira (12), em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. Três crianças, uma adolescente e um adulto deram entrada em um hospital do município com sintomas de possível intoxicação.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para prestar apoio ao Conselho Tutelar no atendimento da ocorrência. No hospital, a avó das crianças relatou que as vítimas começaram a passar mal após ingerirem o refrigerante que ela havia comprado em um bar.

Em conversa com o repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, a mãe das crianças disse que, após o consumo da bebida, elas sentiram um gosto metálico na boca e, em seguida, apresentaram tontura, náusea, forte dor abdominal e dor de cabeça. Durante o trajeto até o hospital, alguns chegaram a desmaiar. Três crianças permanecem internadas sob observação médica.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias do caso serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Ecoporanga. Detalhes não foram divulgados para não prejudicar as investigações.

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