Terceira nuvem rolo em três meses é avistada em Marataízes

Aconteceu de novo: mais uma nuvem rolo foi avistada por moradores de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (13). Essa é a terceira vez em apenas três meses que o fenômeno meteorológico ocorre sobre a cidade. Em 30 de janeiro, a nuvem foi registrada pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta. Já em 4 de fevereiro, menos de uma semana depois, uma "prateleira" — como também é conhecida — cobriu parte do céu do município.