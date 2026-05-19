Adolescente de 15 anos é morto a tiros em Sooretama, no Norte do ES

Um adolescente de 15 anos foi assassinado a tiros no bairro Salvador, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (18). No local do crime, a perícia da Polícia Científica recolheu 10 cápsulas de calibre .380. A vítima foi atingida por oito disparos na cabeça, nas costas, na axila e no ouvido.
De acordo com a Polícia Militar (PM), não há informações sobre a autoria do crime. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.