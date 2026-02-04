A Gazeta - Agora

Moradores registram passagem de nuvem rolo em Marataízes

Publicado em 04/02/2026 às 18h23
Fenômeno meteorológico foi registrado pela segunda vez em menos de uma semana na Região Sul do Espírito Santo

Moradores registraram a passagem de uma nuvem rolo em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (4). É a segunda vez em menos de uma semana em que o fenômeno meteorológico acontece na região, já que outra nuvem prateleira — como também é chamada — foi vista na sexta-feira (30) na rodovia ES 490, que liga Marataízes a Cachoeiro de Itapemirim.

Apesar de curiosa, a nuvem foi passageira e seguiu em direção ao mar sem a formação de chuvas, disse a Defesa Civil Municipal. "É sim uma nuvem rolo ou nuvem prateleira. Quando vai ter uma tempestade essa tubulação pode se formar. O fenômeno acontece mais no mar, no litoral mesmo", explicou um especialista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

