Moradores registram passagem de nuvem rolo em Marataízes

Moradores registraram a passagem de uma nuvem rolo em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (4). É a segunda vez em menos de uma semana em que o fenômeno meteorológico acontece na região, já que outra nuvem prateleira — como também é chamada — foi vista na sexta-feira (30) na rodovia ES 490, que liga Marataízes a Cachoeiro de Itapemirim.