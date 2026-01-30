Nuvem rolo chama atenção em rodovia no Sul do ES

Um motociclista morreu em um acidente entre a moto que ele pilotava e uma retroescavadeira em Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (30). A colisão ocorreu na localidade de Mundo Novo, e o condutor da máquina contou para a Polícia Militar que seguia pelo acostamento, sinalizado por uma picape Fiat Strada, quando ouviu o barulho de uma motocicleta e sentiu o impacto na lateral traseira da máquina. Em seguida, viu a vítima e o veículo sendo arremessados para o lado oposto da via.

O Samu/192 e uma ambulância municipal foram ao local e confirmaram a morte de Edivelton de Souza Bucaleto, de 33 anos, condutor da moto Honda CG 160 FAN. A retroescavadeira foi liberada após apresentação de nota fiscal pela empresa responsável, já a motocicleta foi removida por estar com licenciamento vencido desde 2024.

Motociclista morreu após acidente com retroescavadeira no Caparaó Crédito: Divulgação/Polícia Militar

O condutor da retroescavadeira, de 43 anos, fez teste do bafômetro que acusou consumo de álcool e por isso foi levado para a Delegacia de Alegre. No entanto, a Polícia Civil explicou que a medida constatada, de 0,11mg/L, não configura crime de trânsito. Ele assinou um termo circunstanciado por violar a suspensão ou proibição de ter habilitação para dirigir o veículo automotor. Em seguida, foi liberado após assumir o compromisso de comparecer à Justiça. O caso será apurado pela Delegacia de Dores do Rio Preto.