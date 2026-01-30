A Gazeta - Agora

Nuvem rolo chama atenção em rodovia no Sul do ES

Publicado em 30/01/2026 às 19h57

Uma nuvem rolo chamou a atenção nos céus do Sul do Espírito Santo na tarde desta sexta-feira (30). A cena curiosa foi registrada na rodovia ES 490, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes, pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta. A Defesa Civil de Marataízes disse que houve chuva forte na cidade, mas sem transtornos. O fenômeno meteorológico raro, que também pode ser chamado de nuvem prateleira ou nuvem tubular, foi confirmado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em outubro de 2025, outra nuvem rolo foi registrada no litoral de Presidente Kennedy, na mesma região. Na ocasião, a Defesa Civil Municipal disse que a nuvem cobriu quase toda a cidade, mas não houve chuva significativa.

Carro pega fogo na Rodovia do Sol em Guarapari

Atualizado em 30/01/2026 às 20h09
Segundo testemunha, o veículo começou a pegar fogo logo após o pedágio, na Rodovia do Sol, nesta sexta-feira (30).

Um carro pegou fogo na altura do km 35, sentido sul, da Rodovia do Sol, em Guarapari, por volta das 18h, desta sexta-feira (30). Pessoas que passaram pelo local informaram que a via foi interditada para o atendimento do Corpo de Bombeiros, no combate às chamas. Em nota, a Ceturb-ES informa que a via foi totalmente interditada para o atendimento, mas foi liberada às 18h35. 

Um leitor de A Gazeta enviou vídeos e fotos que mostram as chamas tomando conta do veículo, perto da antiga praça de pedágio. Não há informações sobre feridos e nem a causa do incêndio. O Corpo de Bombeiros foi demandado para mais informações.

Duas apostas do ES batem na trave e quase levam prêmio milionário da Mega-Sena

Publicado em 30/01/2026 às 16h53
Mega-Sena
Duas apostas do ES bateram na trave e acertaram cinco dos seis números da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Duas apostas feitas no Espírito Santo "bateram na trave" e quase levaram o prêmio milionário do concurso 2966 da Mega-Sena. Os R$ 101.637.878,97 foram sorteados na última quinta-feira (29). Um jogo de Montanha, na região Norte do ES, levou R$ 151.560,06 (aposta de oito números) e outra de Colatina, no Noroeste espírito-santense, embolsou R$ 50.520,02 (aposta de seis números) ao acertarem cinco dezenas.

As duas são apostas simples feitas de forma presencial. Os números que saíram foram: 06 - 07 - 09 - 43 - 44 - 53. Como nenhum jogo conseguiu acertar os seis números, a Mega-Sena acumulou em R$ 115.000.000,00, e o sorteio ocorrerá neste sábado (31).

Motorista é preso com caminhão "clone" de viatura do Exército em Marataízes

Publicado em 30/01/2026 às 16h40
Caminhão-guincho circulava com identificação de viatura do Exército Brasileiro em Marataízes, no Sul do ES
Caminhão-guincho circulava com identificação de viatura do Exército Brasileiro em Marataízes, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um motorista foi preso em flagrante por dirigir um caminhão-guincho "clone" de uma viatura do Exército Brasileiro no bairro Cidade Nova, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (30). Para a Polícia Civil, o suspeito contou que comprou o veículo há seis anos e negou saber sobre alguma irregularidade. Ele é sócio-proprietário de uma empresa de autossocorro que atua na região. 

A PC identificou que o veículo foi alvo de uma falsificação conhecida como “Fraude Renavam”. Nesse golpe, os criminosos usam o número do chassi de outro veículo — no caso, uma viatura do Exército Brasileiro — para cadastrar outros roubados ou furtados no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). 

O guincho foi apreendido e levado para a perícia, já o homem de 39 anos acabou preso por conduzir veículo automotor com sinal identificador adulterado. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. 

Homem é preso após matar cavalo a tiros em Linhares

Publicado em 30/01/2026 às 16h30
Delegacia de Linhares
Após ser preso e levado à Delegacia de Linhares, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional Crédito: Douglas Abreu

Um homem de 29 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso após matar um cavalo a tiros em via pública no balneário de Povoação, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (29). Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria atirado no animal porque ele comeu as verduras que seriam vendidas na feira.

Após denúncias, os policiais localizaram o homem em um caminhão, nas proximidades do trevo de saída do balneário. Durante a abordagem, ele arremessou uma pistola calibre 380, que foi apreendida. Moradores informaram aos militares que o cavalo foi recolhido por servidores da Prefeitura.

Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais de Linhares informou que solicitou à Polícia Civil cópia do inquérito policial, a fim de acompanhar o caso e adotar todas as medidas administrativas e legais que estiverem ao seu alcance contra o responsável pelo crime. Ressaltou ainda que o Departamento de Bem-estar Animal da prefeitura acompanha o caso de perto e repudia veementemente qualquer ato de violência ou maus-tratos contra animais, reforçando seu compromisso com a proteção da vida animal e o cumprimento da legislação ambiental.

Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e por maus-tratos a animal, com agravante de morte. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Acidente entre moto e retroescavadeira mata motociclista no Caparaó do ES

Atualizado em 30/01/2026 às 18h53
Batida ocorreu na localidade de Mundo Novo, na zona rural de Dores do Rio Preto, na manhã de sexta-feira (30)

Um motociclista morreu em um acidente entre a moto que ele pilotava e uma retroescavadeira em Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (30). A colisão ocorreu na localidade de Mundo Novo, e o condutor da máquina contou para a Polícia Militar que seguia pelo acostamento, sinalizado por uma picape Fiat Strada, quando ouviu o barulho de uma motocicleta e sentiu o impacto na lateral traseira da máquina. Em seguida, viu a vítima e o veículo sendo arremessados para o lado oposto da via.

O Samu/192 e uma ambulância municipal foram ao local e confirmaram a morte de Edivelton de Souza Bucaleto, de 33 anos, condutor da moto Honda CG 160 FAN. A retroescavadeira foi liberada após apresentação de nota fiscal pela empresa responsável, já a motocicleta foi removida por estar com licenciamento vencido desde 2024.

Motociclista morreu após acidente com retroescavadeira no Caparaó
Motociclista morreu após acidente com retroescavadeira no Caparaó Crédito: Divulgação/Polícia Militar

O condutor da retroescavadeira, de 43 anos, fez teste do bafômetro que acusou consumo de álcool e por isso foi levado para a Delegacia de Alegre. No entanto, a Polícia Civil explicou que a medida constatada, de 0,11mg/L, não configura crime de trânsito. Ele assinou um termo circunstanciado por violar a suspensão ou proibição de ter habilitação para dirigir o veículo automotor. Em seguida, foi liberado após assumir o compromisso de comparecer à Justiça. O caso será apurado pela Delegacia de Dores do Rio Preto.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado liberado para os familiares.

Grande Vitória terá ônibus extras em dia de concurso público e show musical

Publicado em 30/01/2026 às 15h15
Ônibus do Sistema Transcol
Grande Vitória contará com 17 ônibus extras no domingo (1) por conta de concurso da PC e show na orla de Camburi Crédito: Carlos Alberto Silva

Os terminais do Sistema Transcol irão contar com 17 ônibus extras no próximo domingo (1) em toda a Grande Vitória. Segundo a Ceturb (Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo), a medida foi tomada devido aos eventos que a Capital capixaba irá receber no dia, como o concurso da Polícia Civil e o pré-carnaval na Avenida Dante Michelini. 

Os veículos de reforço e de reserva estarão disponíveis em nove terminais, sendo dois ônibus em Vila Velha, Itaparica, São Torquato, Itacibá, Campo Grande, Carapina, Laranjeiras e Jacaraípe, e um no Ibes. Os coletivos serão utilizados para atender a demanda, caso haja necessidade. Todas as linhas irão funcionar seguindo o quadro de horários de domingo.

Devido à apresentação do cantor Tomate na Avenida Dante Michelini, os ônibus que passam pela via sofrerão alterações nas rotas entre 7 às 20 horas. No sentido Serra, as linhas irão passar pela avenida no sentido contrário, utilizando mão e contramão, a partir de 7 horas. Já a partir de 13h, a via será totalmente bloqueada, com os ônibus em direção a Jardim Camburi e Carapina acessando a Avenida Anísio Fernandes Coelho, em Jardim da Penha, e seguindo o trajeto por ruas e avenidas da região.

A Ceturb ainda pontuou que os itinerários poderão sofrer alterações caso seja orientado pelas autoridades de trânsito. A companhia orientou que os usuários do Sistema Transcol se programem para não se atrasarem para os compromissos.

Princípio de incêndio em prédio chama a atenção no Centro de Vitória

Atualizado em 30/01/2026 às 15h51
O incidente foi causado por caixas de papelão que pegaram fogo

Um princípio de incêndio no Edifício Trade Center chamou a atenção de quem passava pela região do Centro de Vitória, no início da tarde desta sexta-feira (30). Alguns boatos surgiram, como uma possível evacuação no local, mas, conforme apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o incidente foi causado por algumas caixas de papelão que pegaram fogo na laje da marquise do prédio e não houve saída às pressas de pessoas.

Testemunhas contaram que os bombeiros foram acionados, mas os próprios funcionários apagaram as chamas. (Veja no vídeo acima). Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que a proprietária solicitou perícia, com o prazo de conclusão de 20 dias, podendo ser prorrogado.

Pedreiro é morto a tiros após briga em bar em Cariacica

Publicado em 30/01/2026 às 11h38
Alexsandro Gomes da Silva, de 51 anos
Alexsandro Gomes da Silva, de 51 anos Crédito: Acervo Pessoal

Um pedreiro identificado como Alexsandro Gomes da Silva, de 51 anos, foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (29) no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Segundo testemunhas, ele teria se envolvido em uma briga em um bar próximo ao local do crime momentos antes de ser morto.

Alexsandro foi baleado a cerca de um quilômetro da casa onde morava. Ele vivia no bairro Nova Esperança havia aproximadamente 30 anos. Familiares relataram que o pedreiro era uma pessoa tranquila e que não tinha inimizade com ninguém.

Câmeras de segurança instaladas na região podem ajudar a esclarecer as circunstâncias do crime, incluindo o que aconteceu dentro do bar. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. 

*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

Dois homens são encontrados mortos após incêndio atingir casa em Cariacica

Publicado em 30/01/2026 às 10h37

Dois homens foram encontrados mortos dentro do banheiro de uma casa que pegou fogo no bairro Vila Isabel, em Cariacica, na madrugada da última quinta-feira (29). O Corpo de Bombeiros foi acionado para extinguir as chamas e, durante o combate, testemunhas contaram que ouviram gritos de socorro vindos do imóvel. Somente uma das vítimas foi identificada: era o pedreiro Noel Carlos de Oliveira.

Polícia Militar também foi acionada e, depois da extinção das chamas, entrou na residência para localizar as vítimas, que estavam trancadas no banheiro. A suspeita é que eles tenham ido ao cômodo para escapar das chamas, já que colocaram até um pedaço de pano na parte de baixo da porta. A proprietária do imóvel não estava no local, mas retornou após vizinhos informarem que uma amiga dela teria colocado fogo na casa.

A proprietária disse para os militares que a amiga e as duas vítimas foram para a residência fazer uso de drogas. A Polícia Civil informou que vai apurar os fatos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória para serem necropsiados e liberados aos familiares.

Residência em Cariacica fica destruída após incêndio
Residência em Cariacica fica destruída após incêndio Crédito: Caíque Verli
Suspeito de cometer estupro em Linhares é preso em Portugal

Publicado em 30/01/2026 às 10h03
Suspeito de cometer estupro em Linhares é preso em Portugal
Polícia Federal divulgou prisão internacional Crédito: Polícia Federal

Um homem suspeito de cometer estupro em Linharesno Norte do Espírito Santo, foi preso em Portugal. A notícia foi divulgada na quinta-feira (29) e, segundo a Polícia Federal, ele era procurado desde maio de 2016, ano em que o crime teria acontecido. O nome do investigado não foi divulgado. 

A prisão aconteceu com o apoio da Guarda Civil da Espanha, do Núcleo de Cooperação Internacional do Espírito Santo (NCI/ES) e do Centro de Cooperação Policial Internacional no Rio de Janeiro (CCPI-RJ). O criminoso permanece preso e passa a responder à Justiça portuguesa, que vai analisar os procedimentos legais para que ele seja enviado de volta ao Brasil.

Parque da Cidade recebe Encontro de Brechós neste fim de semana, na Serra

Publicado em 30/01/2026 às 08h22
3º Encontro de Brechós vai ser no sábado (31)
3º Encontro de Brechós vai ser no sábado (31) Crédito: Fernanda Miranda

O Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra, recebe neste fim de semana a 3ª edição do Encontro de Brechós. O evento acontece no sábado (31) e no domingo (1º), das 9h às 21h, com entrada gratuita, e é voltado para diferentes públicos, incluindo famílias, pequenos empreendedores e pessoas interessadas em moda e lazer ao ar livre.

A programação reúne brechós com peças femininas, masculinas e infantis, além de produtos de artesanato. O público também poderá contar com uma praça de alimentação, com opções de comidas e cafés. A proposta é incentivar o consumo consciente, a moda sustentável e o empreendedorismo local.

A iniciativa conta com parceria da Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Sedec). Segundo a secretária da pasta, Márcia Lamas, o evento contribui para o fortalecimento da economia criativa e para a promoção de práticas sustentáveis no município.

3ª edição do Encontro de Brechós

  • Local: Loja do Parque da Cidade – Rua Anchieta, Laranjeiras, Serra 
  • Datas: 31/01 (sábado) e 1º/02 (domingo)
  • Horário: das 9h às 21h
  • Entrada gratuita
Acidente envolvendo carros e motos deixa dois feridos na Terceira Ponte

Publicado em 29/01/2026 às 21h21
Acidente envolvendo três motocicletas e quatro carros na noite desta quinta-feira (29), na Terceira Ponte, no sentido Vila Velha
Acidente envolvendo três motocicletas e quatro carros na noite desta quinta-feira (29), na Terceira Ponte, no sentido Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo três motocicletas e quatro carros deixou duas pessoas feridas na noite desta quinta-feira (29), na Terceira Ponte, no sentido Vila Velha. A ocorrência foi registrada por volta das 19h40, no vão central.

De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo, as vítimas foram socorridas pela própria equipe da Ceturb. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos feridos e dinâmica do acidente. 

Menina de 10 anos fica grávida após estupro no Norte do ES

Publicado em 29/01/2026 às 18h26

O estupro de uma criança de 10 anos que acabou ficando grávida é investigado pela Polícia Civil, no Norte do Espírito Santo. O caso chegou às autoridades no início deste mês e é acompanhado também pelo Ministério Público.

Outras informações sobre o crime não foram divulgadas porque as ações estão sob sigilo, já que envolve uma vítima de violência que é menor de idade. Mas o MPES adiantou que recebeu a notificação do Conselho Tutelar e aguarda a finalização da apuração policial. "O MP espera a conclusão do inquérito para análise e adoção das providências cabíveis, sempre pautadas na proteção integral e na defesa da dignidade da criança, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente", informou.

O Conselho Tutelar também foi procurado pela reportagem, mas nenhuma outra informação foi repassada, já que o caso está em segredo de justiça. A cidade onde ocorreu o crime não foi citada nesta publicação para plena preservação da identidade da criança. 

Três distribuidoras de bebidas são flagradas furtando energia na Grande Vitória

Publicado em 29/01/2026 às 18h19

Três distribuidoras de bebidas foram flagradas furtando energia elétrica em bairros de Vitória e da Serra. O crime foi identificado durante uma operação da Polícia Civil e da EDP, na terça (27) e quarta-feira (28). 

Na Capital capixaba, as equipes encontraram dois estabelecimentos em Maria Ortiz e Jabour que possuíam fraude no sistema de medição, sendo que na segunda, a ligação irregular também era utilizada por uma loja de salgados e uma casa. Já na Serra, o furto foi identificado no bairro São João, onde também foi encontrada irregularidades no medidor de energia de outra distribuidora. O equipamento foi retirado pela equipe da concessionária e a energia desligada no local.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), os donos das distribuidoras são obrigados a ressarcir os valores da energia que não foi faturada. A EDP informou que o furto de energia é um crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com penas que podem chegar a 4 anos de prisão, além de multa. Os nomes dos comércios não foram informados à reportagem.

Acesso a Piúma pela BR 101 muda a partir de sexta-feira (30)

Publicado em 29/01/2026 às 17h00
Acesso a Piúma pela BR 101, seguindo pela ES 375, vai mudar temporariamente
Acesso a Piúma pela BR 101, seguindo pela ES 375, vai mudar temporariamente Crédito: Ecorodovias

O acesso à cidade de Piúma pela BR 101 vai mudar a partir de sexta-feira (30). Temporariamente, os motoristas que seguirem no sentido Sul devem acessar a ES 375 por meio de retorno sob os viadutos localizados no acesso ao município de Iconha. O movimento de retorno em nível, com cruzamento direto das pistas, será desativado. A Ecovias Capixaba vai reforçar a sinalização já existente ao longo do trecho.

Segundo a concessionária, a alteração faz parte das obras de duplicação no trecho Sul da rodovia federal, entre Anchieta e Iconha. Até o final de 2026, está prevista a implantação de um dispositivo de retorno e acesso à ES-375 no local para tornar o trânsito mais seguro e eficiente.

Operação policial acaba em três mortes e dois feridos em bairro da Serra

Atualizado em 29/01/2026 às 19h39
Helicóptero do Notaer auxiliou Polícia Civil durante operação na localidade de 'Pantanal' em Serra Dourada II, na Serra
Helicóptero do Notaer auxiliou a Polícia Civil durante operação na localidade de 'Pantanal' em Serra Dourada II Crédito: Reprodução | Leitor A Gazeta

Pelo menos três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas durante operação da Polícia Civil (PC), na tarde desta quinta-feira (29). A ação aconteceu na localidade conhecida como Pantanal, no bairro Serra Dourada II, na Serra, e segundo a PC, o grupo entrou em confronto com os policiais. Quatro armas foram apreendidas pela equipe. Entre as prisões está a de Luiz Fernando de Jesus Santos Brum, de 36 anos, alvo principal da ação.

O chefe da Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, detalhou que ele é envolvido no ataque em Balneário Carapebus, inclusive, o que vitimou Alice Rodrigues, de seis anos, em agosto de 2025. 

A operação teve apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer). Um vídeo feito por morador mostra a aeronave sobrevoando a região. Mais informações serão disponibilizadas em atendimento à imprensa, às 17h. 

Motorista é preso com pistola e R$ 40 mil após tentar fugir da PRF em Jaguaré

Publicado em 29/01/2026 às 16h18
Suspeito desobedeceu ordem de parada, tentou escapar a pé e foi flagrado com arma e R$ 40 mil dentro do veículo
Com o motorista, a polícia apreendeu uma pistola e R$ 40 mil reais Crédito: Divulgação | PRF

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Rodoviária (PRF) na BR 101 em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (29).

Segundo a PRF, durante fiscalização, o motorista de um Honda Civic branco desobedeceu uma ordem de parada e fugiu em alta velocidade, realizando ultrapassagens proibidas. Após percorrer aproximadamente um quilômetro, ele ingressou em uma estrada de terra e tentou escapar a pé, mas desistiu.

Durante fiscalização no veículo, foram apreendidos uma pistola calibre 380 municiada e R$ 40 mil. O suspeito alegou que o valor seria da venda de um veículo e que ele seguia para São Mateus. Após ser alcançado, ele foi encaminhado à delegacia de São Mateus.

Anabolizantes enviados do RJ são apreendidos e homem é preso em Marataízes

Publicado em 29/01/2026 às 16h12
Anabolizantes foram enviados do RJ para Marataízes, no Sul do ES
Anabolizantes foram enviados do RJ para Marataízes, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Um homem que não teve a identidade informada foi preso em flagrante ao receber 37 frascos de anabolizantes, em casa, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (29). As investigações da Polícia Federal apuraram que os itens foram enviados de Niterói, no Rio de Janeiro. Os medicamentos e o celular do investigado foram apreendidos e serão analisados para apurar possível envolvimento de outros suspeitos no crime.

O investigado poderá responder por falsificação, adulteração ou venda irregular de produtos medicinais, com pena de reclusão de 10 a 15 anos e multa.

Armeiro é preso e "oficina de armas" do tráfico é desarticulada em Jaguaré

Publicado em 29/01/2026 às 15h47
No local os policiais encontraram maquinários e insumos destinados à manutenção e à fabricação artesanal de armas
Na oficina, a polícia encontrou equipamentos utilizados para a produção e manutenção de armas caseriras em Jaguaré Crédito: Polícia Civil

Um local utilizado como "oficina do tráfico" foi desarticulado pela Polícia Civil no bairro Seac em Jaguaré, na região Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (29) em mais uma fase da Operação Sentinela. 

Após denúncias, os policiais foram ao local e encontraram um homem com uma arma de fogo, além de maquinários e materiais destinados à manutenção e à fabricação artesanal de armamentos. Os equipamentos e o suspeito foram apreendidos e encaminhados à delegacia.

Segundo a Polícia Civil, o homem alegou que a arma pertencia ao sócio, mas as investigações indicam que ele atuava como armeiro de uma organização criminosa, utilizando conhecimento técnico e estrutura própria para a atividade ilegal. O nome do preso não foi divulgado. A imagem do suspeito foi repassada à imprensa pela Polícia Civil, já com o rosto distorcido.