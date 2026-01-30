Nuvem rolo chama atenção em rodovia no Sul do ES
Uma nuvem rolo chamou a atenção nos céus do Sul do Espírito Santo na tarde desta sexta-feira (30). A cena curiosa foi registrada na rodovia ES 490, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes, pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta. A Defesa Civil de Marataízes disse que houve chuva forte na cidade, mas sem transtornos. O fenômeno meteorológico raro, que também pode ser chamado de nuvem prateleira ou nuvem tubular, foi confirmado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Em outubro de 2025, outra nuvem rolo foi registrada no litoral de Presidente Kennedy, na mesma região. Na ocasião, a Defesa Civil Municipal disse que a nuvem cobriu quase toda a cidade, mas não houve chuva significativa.