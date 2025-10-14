Nuvem rolo chama atenção no litoral de Presidente Kennedy, no ES

Uma nuvem rolo foi registrada nos céus de Presidente Kennedy , no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (14). Segundo a Defesa Civil Municipal, o fenômeno meteorológico cobriu quase toda a cidade e seguiu em sentido ao Norte do Estado do Rio de Janeiro. Apesar do registro curioso, não houve chuvas significativas no município.

A cena rara foi registrada pela última vez no Espírito Santo em 2023, na Grande Vitória. Na época, o Climatempo explicou que uma nuvem rolo pode atingir mil quilômetros de comprimento e ter até 2 km de largura. Elas podem se deslocar com velocidade de até 60 km/h e causar rajadas de ventos.