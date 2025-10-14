Tecnologia

Como usar a internet via satélite em casa ou na rua? Veja como funciona

Confira como baixar aplicativo que mostra se existe sinal deste tipo de conexão onde você mora. Não é necessário contratar o serviço para fazer o teste

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 18:29

Qual tipo de conexão com a internet você mais usa? A maioria responde 4G ou fibra óptica, mas o acesso via satélite tem conquistado novos usuários no Espírito Santo. O comentarista de tecnologia da Rádio CBN Vitória (92,5 FM), Gilberto Sudré, analisou vantagens e desvantagens deste serviço e despertou a curiosidade dos ouvintes. Afinal, vale ou não a pena?

Sudré comentou que as marcas mais comuns são Hughes, Kuiper e Starlink — sendo esta última a que reúne mais pontos positivos na visão dele. Uma das principais vantagens da internet via satélite é a ampla cobertura, que pode beneficiar moradores de locais remotos, como sítios e fazendas. Além disso, pode servir de "reserva" para quem trabalha com internet em casa e, por acaso, fique sem conexão de rede em outra modalidade.

Quanto à Starlink, o especialista revelou que tem uma antena em casa e que os testes apontam uma velocidade média de 500 megas por segundo — o que é bastante razoável na avaliação dele. Outro atrativo é a facilidade de contratar o serviço (tudo pela internet neste link) e a praticidade de instalar a antena — que o usuário faz sozinho, sem a necessidade de um técnico.

Como testar e instalar

Antena fixa de conexão via satélite da Starlink Crédito: Gilberto Sudré

Para instalar a antena, basta baixar um aplicativo no celular e apontá-lo para o céu, e o programa mostrará a posição correta em que o equipamento deve ficar para captar o sinal de internet. O mesmo app pode ser usado para checar se na sua residência existe o sinal — não é necessário contratar o serviço para saber se há conexão por satélite no seu imóvel. O teste é gratuito.

Como testar se há sinal onde você mora O usuário deve fazer o teste com o celular apontado para o céu — seja numa varanda ou terraço.



■ Baixar para Android

■ Baixar para iOS

Outro benefício apontado por Sudré é que a empresa possui o serviço de antena móvel, mais compacta e que cabe numa mochila, mas o usuário precisa pagar mais para ter o equipamento (além da antena fixa que será instalada no imóvel). E falando em preços, o especialista divulgou alguns dados — mas lembre-se de checar os valores atualizados no site da empresa que for contratar.

Compra da antena padrão (fixa): R$ 1.200

Mensalidade da internet (antena fixa): R$ 236

Compra da antena mini (móvel): entre R$ 1.700 e R$ 1.800



Mensalidade da internet (antena móvel): cerca de R$ 570

O alerta do especialista, seja qual for a marca da empresa contratada para internet via satélite, é que nas especificações há a informação de possível interferência no sinal em dias de chuvas intensas. Sudré contou que já usou em dias de fortes tempestades no Espírito Santo, mas não percebeu oscilação na conexão, embora seja uma possibilidade destacada pelas companhias.

Hughes e Kuiper: outras opções

Sobre a Hughes , o comentarista afirma que é também uma opção muito procurada, mas ela possui algumas diferenças em relação à Starlink, como a antena, que é bem maior, sendo necessário chamar um técnico para a instalação.





, o comentarista afirma que é também uma opção muito procurada, mas ela possui algumas diferenças em relação à Starlink, como a antena, que é bem maior, sendo necessário chamar um técnico para a instalação. O especialista afirma que a velocidade de conexão pode ser menor, já que os satélites da companhia são mais distantes da Terra, podendo ter um certo 'delay' (atraso).





O custo dela, no entanto, é mais barato que as demais marcas.





Já sobre a Kuiper , Sudré avaliou que possui grande qualidade, e que o 'delay' dela é menor em relação à primeira porque a empresa tem satélites mais próximos da Terra.





, Sudré avaliou que possui grande qualidade, e que o 'delay' dela é menor em relação à primeira porque a empresa tem satélites mais próximos da Terra. A instalação dos equipamentos também é mais fácil em relação à Hughes, segundo o especialista.

Ouça o comentário na íntegra

Primeira parte da entrevista sobre a internet via satélite

Segunda parte da entrevista sobre a internet via satélite

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta