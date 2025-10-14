Como usar a internet via satélite em casa ou na rua? Veja como funciona

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 18:29
Qual tipo de conexão com a internet você mais usa? A maioria responde 4G ou fibra óptica, mas o acesso via satélite tem conquistado novos usuários no Espírito Santo. O comentarista de tecnologia da Rádio CBN Vitória (92,5 FM), Gilberto Sudré, analisou vantagens e desvantagens deste serviço e despertou a curiosidade dos ouvintes. Afinal, vale ou não a pena?
Sudré comentou que as marcas mais comuns são Hughes, Kuiper e Starlink — sendo esta última a que reúne mais pontos positivos na visão dele. Uma das principais vantagens da internet via satélite é a ampla cobertura, que pode beneficiar moradores de locais remotos, como sítios e fazendas. Além disso, pode servir de "reserva" para quem trabalha com internet em casa e, por acaso, fique sem conexão de rede em outra modalidade.
Quanto à Starlink, o especialista revelou que tem uma antena em casa e que os testes apontam uma velocidade média de 500 megas por segundo — o que é bastante razoável na avaliação dele. Outro atrativo é a facilidade de contratar o serviço (tudo pela internet neste link) e a praticidade de instalar a antena — que o usuário faz sozinho, sem a necessidade de um técnico.
Para instalar a antena, basta baixar um aplicativo no celular e apontá-lo para o céu, e o programa mostrará a posição correta em que o equipamento deve ficar para captar o sinal de internet. O mesmo app pode ser usado para checar se na sua residência existe o sinal — não é necessário contratar o serviço para saber se há conexão por satélite no seu imóvel. O teste é gratuito.
Como testar se há sinal onde você mora
O usuário deve fazer o teste com o celular apontado para o céu — seja numa varanda ou terraço.
■ Baixar para Android
■ Baixar para iOS
Outro benefício apontado por Sudré é que a empresa possui o serviço de antena móvel, mais compacta e que cabe numa mochila, mas o usuário precisa pagar mais para ter o equipamento (além da antena fixa que será instalada no imóvel). E falando em preços, o especialista divulgou alguns dados — mas lembre-se de checar os valores atualizados no site da empresa que for contratar.
O alerta do especialista, seja qual for a marca da empresa contratada para internet via satélite, é que nas especificações há a informação de possível interferência no sinal em dias de chuvas intensas. Sudré contou que já usou em dias de fortes tempestades no Espírito Santo, mas não percebeu oscilação na conexão, embora seja uma possibilidade destacada pelas companhias.
