Tempo virou: nuvens chamam a atenção e até assustam banhistas no ES

A mudança brusca do tempo provocou algumas nuvens 'diferenciadas' e que chamaram a atenção em diferentes pontos do Espírito Santo. Uma delas é a nuvem rolo, considerada rara, que se formou no céu da Grande Vitória neste sábado (30). Leitores de A Gazeta observaram o fenômeno na Curva da Jurema, na Capital capixaba, e ainda na Praia da Costa e em Itapuã, ambos em Vila Velha. Há registros dela também vista de Manguinhos, na Serra.

Vários banhistas que estavam no mar ficaram assustados com o céu carregado e resolveram ir embora durante à tarde. Registros do fotojornalista Vitor Jubini mostram as pessoas deixando a Curva da Jurema por volta das 14 horas (veja abaixo).

Banhistas deixam Curva da Jurema às pressas devido ao mau tempo Crédito: Vitor Jubini

Perto dali...

Outro fenômeno inusitado foi registrado por Carla Bautz, na localidade de Chapéu, cerca de oito quilômetros de Domingos Martins, na região Serrana do Estado. Por volta de 11 horas, uma "nuvem furacão" apareceu na região, mas se desfez em poucos minutos. Segundo ela, com a nuvem, vieram muitos raios e trovões.

Moradora registrou uma nuvem 'furacão' em Domingos Martins Crédito: Carla Bautz

Previsão de chuva

Além do alerta de chuvas intensas, três avisos do Inmet estão em curso no Estado: dois de vendaval e um de ventos costeiros. Aproximadamente 60 cidades do Estado podem sofrer com esses fenômenos até o início da noite.

Como se forma a nuvem rolo

De acordo com o Climatempo, a nuvem rolo pode atingir mil quilômetros de comprimento e de 1 a 2 quilômetros de largura. Elas podem se deslocar com velocidade de até 60 km/h, o que provoca rajadas de ventos.

Foi possível observar a nuvem rolo na Praia de Itapuã, em Vila Velha Crédito: Alessandra Fiorotti

O fenômeno se forma pela combinação de ventos em altitudes diferentes e soprando em direções contrárias por uma grande área, que dão o formato de rolo. Formam-se no choque de massas de ar com temperaturas e teor de umidade diferentes.

"Nuvem furacão"

Segundo a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo, estas nuvens são do tipo baixa e se formaram com o impacto do calor e da aproximação de uma frente fria, que está avançando do RJ para o ES. Por coincidência, uma corrente de vento no sentido antihorário estava atuando no local e deu o giro das nuvens.

Ainda segundo Josélia, Vitória hoje foi uma das capitais mais quentes do país, com 37,1°C.

Chuva no domingo

Mais nuvens carregadas vão se formar sobre o ES neste domingo (30) e podem provocar temporais. A frente fria vai ficar parada no litoral do ES neste domingo e deve chover muito até o fim do dia. Com a chuva e o excesso de nuvens, a temperatura cai.