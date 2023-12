Cadê o sol que estava aqui?

Tempo virou: nuvens chamam a atenção e até assustam banhistas no ES

Uma nuvem rolo surpreendeu quem estava em Vitória, Vila Velha e Serra, neste sábado (30); em Domingos Martins, na região Serrana do Estado, uma 'nuvem furacão' foi observada

Maria Fernanda Conti [email protected]

A mudança brusca do tempo provocou algumas nuvens 'diferenciadas' e que chamaram a atenção em diferentes pontos do Espírito Santo. Uma delas é a nuvem rolo, considerada rara, que se formou no céu da Grande Vitória neste sábado (30). Leitores de A Gazeta observaram o fenômeno na Curva da Jurema, na Capital capixaba, e ainda na Praia da Costa e em Itapuã, ambos em Vila Velha. Há registros dela também vista de Manguinhos, na Serra.

Vários banhistas que estavam no mar ficaram assustados com o céu carregado e resolveram ir embora durante à tarde. Registros do fotojornalista Vitor Jubini mostram as pessoas deixando a Curva da Jurema por volta das 14 horas (veja abaixo).

Banhistas deixam Curva da Jurema às pressas devido ao mau tempo. (Vitor Jubini)

Perto dali...

Outro fenômeno inusitado foi registrado por Carla Bautz, na localidade de Chapéu, cerca de oito quilômetros de Domingos Martins, na região Serrana do Estado. Por volta de 11 horas, uma "nuvem furacão" apareceu na região, mas se desfez em poucos minutos. Segundo ela, com a nuvem, vieram muitos raios e trovões.

Moradora registrou uma nuvem 'furacão' em Domingos Martins. (Carla Bautz)

Previsão de chuva

Um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva em todos os 78 municípios capixabas neste sábado (30). São esperados acumulados de 50mm/dia até às 10 horas de domingo (31), véspera do primeiro dia de 2024.

Além do alerta de chuvas intensas, três avisos do Inmet estão em curso no Estado: dois de vendaval e um de ventos costeiros. Aproximadamente 60 cidades do Estado podem sofrer com esses fenômenos até o início da noite.

Como se forma a nuvem rolo

De acordo com o Climatempo, a nuvem rolo pode atingir mil quilômetros de comprimento e de 1 a 2 quilômetros de largura. Elas podem se deslocar com velocidade de até 60 km/h, o que provoca rajadas de ventos.

Foi possível observar a nuvem rolo na Praia de Itapuã, em Vila Velha. ( Alessandra Fiorotti)

O fenômeno se forma pela combinação de ventos em altitudes diferentes e soprando em direções contrárias por uma grande área, que dão o formato de rolo. Formam-se no choque de massas de ar com temperaturas e teor de umidade diferentes.

A reportagem também tenta mais detalhes com o Climatempo sobre a 'nuvem furacão' de Domingos Martins. Se houver retorno, este texto será atualizado.

