Carro com três ocupantes pega fogo no meio da rua em Piúma; veja vídeo

Um carro foi totalmente consumido pelo fogo em uma rua do Centro de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (8). Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que as chamas tomam contam do veículo. O motorista e dois passageiros deixaram o automóvel, sem sofrerem ferimentos. Segundo registro da Polícia Militar, o dono de um comércio no local relatou que a fachada da loja e iluminação foram danificadas pelo incêndio.>